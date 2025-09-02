Fibex Telecom estima 250 mil nuevos clientes con plan de emisión de papeles comerciales

La empresa de telecomunicaciones Fibex Telecom realizó su cuarta emisión de papeles comerciales en la Bolsa de Valores de Caracas (BVC). Con el plan de colocaciones de instrumentos financieros en el mercado de valores esperan ampliar su red y sumar 250 mil nuevos clientes.

Esta nueva oferta valorada en 500.000 dólares, forma parte de un programa de emisión de 1.500.000 dólares y está destinada a capitalizar el crecimiento proyectado de la empresa. La presentación a los inversionistas tuvo lugar en el auditorio Guillermina Sierra de la Torre Fibex Telecom en el estado Carabobo.

La corporación, que actualmente opera una red troncal de fibra óptica que abarca 18 estados y 213 localidades, planea cerrar el año 2025 con 650.000 clientes, según informó la compañía de telecomunicaciones en nota de prensa.

«Con esta emisión tan significativa para nosotros y para el sector de las telecomunicaciones en el país, lo que buscamos es cubrir el costo de adquisición de clientes para sustentar todo el proceso de desarrollo, instalación y mantenimiento de esos 250 mil clientes adicionales», afirmó Julián Sierra, presidente de la Corporación Fibex Telecom.

Recalcó que con el plan de expansión pueden ofrecer el servicio a 1 millón 500 mil hogares con fibra óptica.

La emisión

La reciente colocación, con una fecha de vencimiento fijada para el 21 de enero de 2026, tiene un plazo total de 146 días y ofrece una tasa de interés anual del 13% fija.

El monto mínimo de inversión es de 100 dólares. Fibex afirmó que en un esfuerzo por fomentar la participación de nuevos actores, priorizará a los pequeños y medianos inversionistas durante los primeros cinco días de la oferta, reservando un mínimo del 5% de la emisión para ellos.

Por su parte, Jean Sánchez, director de Finanzas, explicó que la planificación financiera de la corporación contempla una circulación de entre 5 y 6 millones de dólares para alcanzar las metas de expansión. Destacó el éxito de las series anteriores, que se colocaron de manera satisfactoria en el mercado.

«Esta oferta pública muestra el crecimiento que ha tenido la empresa. Invitamos a los inversionistas a que formen parte de lo que Corporación Fibex tiene para dar en l sector de las telecomunicaciones en el país», recalcó Sánchez.

Dinamismo en el mercado de valores

Augusto Lippo, gerente de Finanzas de Caja Caracas Casa de Bolsa, representante común de la emisión, resaltó el notable interés del empresariado nacional en el mercado de renta fija. Con aproximadamente 50 empresas emitiendo este año y más de 100 millones de dólares negociados en la BVC, Caja Caracas ha gestionado una cartera de siete clientes, evidenciando el dinamismo del sector.

Por su parte, José Grasso Vecchio, presidente de la BVC, compartió datos sobre el crecimiento sostenido del mercado. Indicó que el Índice Bursátil de Caracas (IBC) muestra un rendimiento interanual de 113,30%, con un incremento en las operaciones del mercado de renta variable y montos negociados que superan los 26 millones de dólares.

«Fibex Telecom reafirma su compromiso con la calidad y la innovación, representando una fuente de empleo con más de 1.500 empleados directos y 2.000 indirectos. Esta emisión no solo impulsa su crecimiento, sino que también refleja la creciente confianza en el mercado de valores venezolano», destacó la empresa.