FIFA informa sobre la venta de boletos para el Mundial 2026: $60 hasta $6.710

La FIFA informó este miércoles 3 de septiembre de los primeros pasos en el proceso de venta de entradas para la Copa Mundial 2026. El organismo utilizará un sistema de precios dinámicos basados en la demanda.

Por ahora, los boletos individuales van desde 60 dólares para los partidos de la fase de grupos, hasta 6,710 dólares para la final. Es probable que esos precios cambien en los próximos meses.

Del 10 al 19 de septiembre, los aficionados que tengan una tarjeta Visa y se registren para obtener un FIFA ID en el sitio web del organismo podrán participar en el sorteo de preventa, informó la agencia AP.

Los seleccionados comenzarán a recibir notificaciones el 29 de septiembre y podrán comprar boletos a partir del 1° de octubre. La venta estará limitada a cuatro boletos por persona por partido y un máximo de 40 en todo el torneo.

“Creo que el mensaje es: ‘Consigue tus boletos temprano’, especialmente si ya sabes dónde estarás, porque vives en esa ciudad, o eres aficionado de una de las tres naciones anfitrionas, y ya sabes cuándo y dónde jugarán”, dijo Heimo Schirgi, director de operaciones de la Copa Mundial 2026 de la FIFA. «Cualquier cosa puede pasar”, añadió.

El torneo se celebrará del 11 de junio al 19 de julio de 2026. Hasta ahora, 13 de las 48 plazas han sido aseguradas. Estados Unidos, Canadá y México tienen cupo garantizado como anfitriones, mientras que el campeón vigente, Argentina, y Brasil ya aseguraron su clasificación.

Los países anfitriones disputarán sus tres partidos de la fase de grupos en su propio territorio. Estados Unidos debutará el 12 de junio en Los Ángeles, luego jugará el 19 de junio en Seattle y nuevamente el 25 de junio en Los Ángeles. Canadá jugará el 12 de junio en Toronto, después el 18 de junio y el 24 de junio en Vancouver. México jugará el 11 y el 24 de junio en Ciudad de México, con un partido el 18 de junio en Guadalajara.

Los retos para conseguir entradas

Los aficionados podrán comprar boletos para seguir a un equipo específico o para un lugar en particular. El sistema de precios dinámicos en el Mundial de Clubes también se usó este año, lo que provocó grandes fluctuaciones en los precios de los boletos.

La FIFA anticipa una alta demanda de boletos, lo que significa que tener una solicitud exitosa en el sorteo de preventa no garantiza que los aficionados puedan comprar durante el horario asignado.

Dicho esto, el sorteo de preventa marca solo la primera fase de ventas. En los próximos meses se lanzarán fases adicionales, dando a todos los aficionados —incluidos aquellos que no participaron en la preventa— la oportunidad de adquirir entradas.

Se espera que la segunda fase tenga otra ventana de registro del 27 al 31 de octubre, con horarios de compra disponibles desde mediados de noviembre hasta principios de diciembre. La tercera fase se realizará después del sorteo final del Mundial y de que se confirme el calendario de la fase de grupos el 5 de diciembre. Posteriormente, los aficionados tendrán otra oportunidad de comprar boletos restantes por orden de llegada, más cerca del inicio del torneo.

Manuel Garrido, de 68 años, tiene la ilusión de asistir a su tercer Copa del Mundo en México para 2026, pero piensa que este sueño es más difícil de hacerse realidad en territorio mexicano que en Estados Unidos, una de las tres sedes mundialistas.

Ha sido testigo presencial de las dos Copas del Mundo de México, 1970 y 1986, y quiere asistir a la tercera en 2026. Garrido afirmó que aunque sabe que cada Mundial de fútbol es único, hay una diferencia grande entre aquellas justas y la que se realizará el próximo año: el acceso a los boletos.

“En 1986, compañeros de la UNAM (la universidad más grande en México) me invitaron a un partido de México contra Paraguay. Era mucho más sencillo conseguir boletos, de hecho los comprabas en la taquilla”, aseguró. “Ahora es más difícil ir porque sé que es por sorteo”.

Las ciudades

La Copa del Mundo 2026 marcará un antes y un después en la historia de los Mundiales de fútbol. Esta será la primera edición albergada por tres países y también la más grande de ellas, con 40 partidos extra.

La FIFA repartió los 104 partidos que se disputarán así: 78 en Estados Unidos, 13 para México y 13 para Canadá.

Aficionados mexicanos dijeron a Noticias Telemundo que para ellos la posibilidad de asistir a un partido mundialista es mayor en Estados Unidos porque ahí se jugará el 75% de los encuentros. También piensan que la demanda para comprar un boleto será mucho menor que en México donde hay más afición. Además, algunos ven una oportunidad para encontrarse con sus familiares y ahorrar unos dólares en hospedajes.

El fútbol es el deporte más popular en América Latina y entre la población latina en Estados Unidos. Los partidos mundialistas se jugarán en 11 ciudades estadounidense, 5 de ellas con más latinos en ese país, según datos del Pew Research Center de 2023. Mientras que en México se jugará en 3 y en Canadá solo en 2 ciudades.

Las cinco ciudades estadounidenses con más latinos –Los Ángeles, Dallas, Houston, Miami y Nueva York– concentran casi 19 millones, pero en Kansas City la población es apenas de 320.000. En México solo se jugarán partidos mundialistas en la capital, Guadalajara y Monterrey, que suman casi 12 millones de mexicanos, según datos del Instituto de Estadística y Geografía (Inegi). Y en Canadá habrá encuentros en Toronto y Vancouver, que concentran casi 550.000 residentes latinos, según datos de la agencia estadística de ese país.

Con información de AP

