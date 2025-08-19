España evalúa un impuesto del 100% a extranjeros: ¿qué hace Europa?

La propuesta española de aplicar un impuesto del 100% a las viviendas compradas por extranjeros extracomunitarios ha reabierto el debate sobre la fiscalidad inmobiliaria en Europa. Aunque la medida busca aliviar la presión sobre el mercado de la vivienda, los impuestos sobre bienes inmuebles son también una de las principales fuentes de ingresos fiscales en el continente.

Según datos de la Comisión Europea y la OCDE, Francia y Reino Unido lideran el ranking, con una recaudación equivalente al 3,7% de su PIB en 2023. Bélgica también se sitúa en lo alto de la tabla, con un 3,2%.

España ocupa el quinto lugar, con un 2,5% del PIB, por encima de Italia (2,1%) y Alemania, que sorprende con una cuota inferior al 1%. En el extremo contrario, Chequia y Estonia apenas recaudan el 0,3% del PIB, mientras que Eslovaquia y Lituania también se mantienen por debajo del 0,5%.

También puede leer: España: la deuda pública baja al 103,4% del PIB pese a crecer en euros

Millones en juego

En cifras absolutas, el Reino Unido encabeza la recaudación con unos 115.000 millones de euros, seguido de Francia (104.500 millones). Mucho más atrás aparecen Italia (45.300 millones), Alemania (41.400 millones) y España (36.800 millones).

La UE en su conjunto ingresó 318.800 millones de euros por impuestos inmobiliarios en 2023, con grandes diferencias entre países. Estonia, por ejemplo, recaudó apenas 110 millones, la cifra más baja del bloque.

El norte y el oeste de Europa concentran los mayores ingresos, mientras que los países del este y bálticos dependen poco de este impuesto. En el sur, la situación es más heterogénea: España y Portugal recaudan bastante, pero Grecia e Italia muestran niveles más moderados.

Más que un impuesto a la vivienda

Según la OCDE, estos tributos no se limitan a las casas: incluyen también impuestos al patrimonio, sucesiones, donaciones y transmisiones. De ahí que su peso en la economía varíe tanto entre países.

La propuesta española de un gravamen del 100% a compradores extracomunitarios se perfila, de aprobarse, como una de las medidas más radicales en Europa. Falta por ver si será un freno real a la presión inmobiliaria… o si terminará espantando inversión extranjera.

Con información de Euronews