FITELVEN 2025: Dinamismo y futuro de las TIC en Venezuela

Enrique González.- En Fitelven 2025, la Feria Internacional de Telecomunicaciones de Venezuela en el presente año, las empresas proveedoras de conectividad y servicios TIC en Venezuela participaron adelantando alguno de sus planes de inversión en el futuro, así como nuevos lanzamientos.

El sector telecomunicaciones enfrenta un desafío enorme: estancamiento o tendencia de estancamiento en los índices de penetración de los distintos verticales de servicios, obsolescencia en verticales como la telefonía fija y la voz móvil, lo que ha tenido que ser compensado con un creciente consumo de datos que no augura crecimientos explosivos e ininterrumpidos sino una estabilización a lo largo del tiempo.

La provisión de contenido streaming por suscripción Over-the-Top, OTT sin necesidad de empaquetamiento con la infraestructura desafía modelos de negocio tradicionales, así como lo ha hecho la VoIP a las empresas telco tradicionales.

La convergencia tecnológica ha commoditizado la conectividad a Internet, poniendo a competir proveedoras tradicionales de servicios telco y a proveedoras de servicios de televisión por suscripción por vinculo físico.

El valor para los usuarios está en los servicios OTT de datos y contenidos y la conectividad se transforma en un commmodity que compite sobre atributos objetivos -precios, velocidad de subida y bajada, latencia-. Lo anterior no implica que la conectividad no sea crucial para el acceso a datos y a contenidos, así como a aplicaciones, pero la regla de reparto del valor de los servicios la ha ido dominando los proveedores OTT.

En este contexto y tendencia global, el sector en Venezuela, según los representantes de las compañías del sector, debe realizar inversiones en el despliegue de infraestructura y en la renovación de redes.

De hecho, el despliegue de fibra ha sido la constante, incluso en aquellas compañías que ofrecían originalmente servicios de suscripción satelital como lo ha anunciado representantes de Simple en la Fitelven 2025.

Una vez se mantiene un patrón mundial referido al goce de audiencia preferencial por parte del contenido idiosincrático, doméstico, como eventos deportivos, magazines o series propias; se han creado departamentos de producción propia por parte de proveedoras de servicios de TV paga o servicios streaming. Este ha sido el caso de Simple, según lo han anunciado sus representantes presentes en la feria de las empresas TIC en Venezuela.

Adicionalmente, algunos proveedores de conectividad han creado y lanzado plataformas streaming propias, que incluso pueden ser contratadas por clientes que ya poseen un proveedor de Internet y/o conectividad diferente. Por ejemplo, Simple ha hecho el lanzamiento de su plataforma streaming para el uso exclusivo de sus suscriptores, denominada Simpleplus. Por su parte Movistar presentó “Movistar Go”, una plataforma de entretenimiento que incluye más de 130 canales entre básicos y premium, emisoras de radio, funcionalidades para pausar o retroceder programación en vivo hasta por 24 horas, grabar contenidos favoritos y hasta tres perfiles de usuario. Esta plataforma de la empresa española resulta compatible con múltiples dispositivos (smartphones, tablets, laptops y televisores inteligentes).

Así como han sido anunciadas alianzas entre empresas para reducir costos en el despliegue y la expansión del alcance de los servicios, quizás asimismo se anuncien consolidaciones en un futuro con la intención de generar eficiencias por la vía de economías de escala y alcance.

@enriquergp

Las opiniones expresadas en los artículos publicados en la sección OPINIÓN de finanzasdigital.com son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no representan ni reflejan necesariamente la postura de este medio, sus directivos, colaboradores o cualquier institución o entidad relacionada. El contenido publicado en esta sección es meramente informativo y no constituye asesoramiento financiero, económico, legal, político ni de ningún otro tipo. finanzasdigital.com no se hace responsable por las interpretaciones, decisiones o acciones tomadas con base en la información contenida en estos artículos. Los autores son responsables de garantizar que sus publicaciones cumplen con las leyes y normativas aplicables.