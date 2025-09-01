Bitcoin sufre «flash crash» y arrastra a Ethereum y XRP

El mercado cripto vivió un domingo turbulento tras un flash crash (caída relámpago) que sacudió a las principales monedas digitales. El Bitcoin cayó en minutos desde los 114.000 hasta los 110.000 dólares, luego de que un gran inversor —conocido en el ecosistema como «ballena»— liquidara 24.000 Bitcoins, equivalentes a más de 2.700 millones de dólares, según datos del investigador on-chain Sani.

La venta masiva desencadenó una ola de liquidaciones por 562 millones de dólares en 12 horas, con las posiciones largas representando el grueso de las pérdidas (426 millones). El impacto arrastró a otras criptomonedas: Ethereum retrocedió por debajo de los 4.700 dólares, después de haber marcado un máximo histórico de 4.953,73 dólares horas antes, mientras que XRP cayó de un máximo intradía de 3,12 dólares a menos de 3 dólares.

Señales bajistas

De acuerdo con los datos de mercado, el interés abierto de Bitcoin subió 1,74% en 24 horas, lo que, combinado con la caída de precios, refleja la entrada de nuevas posiciones cortas.

A pesar de la volatilidad, el Índice de Miedo y Codicia de las Criptomonedas se mantuvo en terreno «Neutral», lo que indica que, al menos por ahora, los inversores no perciben un cambio estructural en la tendencia de mediano plazo.

El mercado sigue pendiente de la actividad de la ballena responsable de la liquidación, que aún mantiene un portafolio de 152.874 Bitcoins en diferentes direcciones.

Con información de Benzinga