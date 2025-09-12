América Latina lidera entradas de capital en mercados emergentes

septiembre 12, 2025 1:09 PM
Foto: Freepik

En agosto de 2025, los mercados emergentes recibieron US$44.800 millones en flujos de capital, un incremento frente a los US$38.100 millones registrados en julio, según el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, por sus siglas en inglés). Dentro de estos, América Latina registró entradas de US$8.900 millones.

No obstante, la mayoría de estos fondos se dirigieron a deuda, con US$41.500 millones, mientras que la inversión en acciones se redujo a US$3.300 millones, el nivel más bajo desde la primavera.

Distribución regional de los flujos

  • China lideró los ingresos de deuda con US$28.300 millones.
  • Otros mercados emergentes recibieron US$13.200 millones, con Asia (sin China) captando US$18.100 millones, América Latina US$8.900 millones, Europa emergente US$8.700 millones y Medio Oriente y Norte de África US$5.800 millones.

En el caso de las acciones, fuera de China se registraron flujos marginalmente negativos. América Latina recibió US$3.200 millones, mientras que Europa emergente sumó US$1.800 millones. Entre los países con salidas de capital se destacan India (más de US$1.400 millones), Indonesia, Malasia y Tailandia.

Perspectivas

El IIF prevé que la deuda de mercados emergentes mantenga su atractivo en el corto plazo, apoyada por una posible flexibilización de la política monetaria de la Reserva Federal de EE. UU. Sin embargo, advierte que las valoraciones elevadas y los riesgos políticos podrían generar volatilidad si los datos económicos o la incertidumbre fiscal cambian.

El informe concluye que los próximos meses serán clave para evaluar la resiliencia de los mercados emergentes y la tolerancia de los inversores ante la diferenciación de riesgos por región y tipo de activo.

Con información de IIF y Valora Analitik

