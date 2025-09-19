FMI pide mayor ajuste fiscal a México

La misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó su visita a México con un mensaje central: el país necesita un ajuste fiscal más ambicioso para contener el aumento de la deuda pública y, al mismo tiempo, mantener el rumbo hacia una política monetaria menos restrictiva en la medida en que la inflación confirme su convergencia hacia el objetivo del 3% de Banxico.

El informe, presentado al cierre de la consulta del Artículo IV, señala que la economía mexicana crecerá apenas 1,0% en 2025, afectada por el retiro del estímulo fiscal, la política monetaria aún restrictiva y las tensiones comerciales con Estados Unidos. El organismo prevé una leve aceleración en 2026, apoyada en la resiliencia de las exportaciones, aunque advierte que la incertidumbre arancelaria seguirá pesando sobre la inversión.

En materia fiscal, el FMI proyecta que el déficit público alcanzará 4,3% del PIB en 2025, por encima de la meta oficial de 3,9%. Bajo las actuales proyecciones, la deuda podría escalar a 61,5% del PIB hacia 2030. El organismo recomienda reducir el déficit a 2,5% del PIB en 2027, lo que implicaría un esfuerzo adicional de alrededor de 1,5% del PIB. Entre las medidas sugeridas están la ampliación de la base tributaria, mayor progresividad en el impuesto sobre la renta, la eliminación de exenciones fiscales y el fortalecimiento de impuestos verdes y a la propiedad.

También puede leer: Brecha salarial en México: mujeres pierden hasta 1,6 millones de pesos en toda su vida laboral

Pemex, CFE y empresas estatales

El informe también insiste en la necesidad de colocar a Pemex y a la CFE en una senda financiera sostenible, favoreciendo asociaciones con el sector privado, reduciendo costos operativos y separando con claridad los objetivos sociales de las empresas de sus actividades comerciales.

En el frente monetario, el FMI considera que los recientes recortes de tasas han sido adecuados y respalda su continuidad cuando haya señales claras de que la inflación converge hacia el 3%. El peso, sostiene el organismo, debe seguir funcionando como “amortiguador natural” frente a choques externos, con un mercado cambiario profundo y buffers externos suficientes.

Sobre el sistema financiero, el Fondo resalta su solidez, con bancos bien capitalizados y resistentes a escenarios adversos. No obstante, recomienda avanzar en inclusión financiera, fortalecer la competencia y mejorar la coordinación regulatoria. También pide reforzar el marco contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, ante los riesgos vinculados al crimen organizado.

Finalmente, el FMI subraya que el éxito económico de México en el largo plazo dependerá de cerrar las brechas de infraestructura, profundizar su integración comercial y garantizar un entorno de mayor certeza jurídica.