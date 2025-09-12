El FMI celebra la baja de la inflación en Argentina y respalda el superávit fiscal

El Fondo Monetario Internacional (FMI) celebró este jueves los avances económicos de Argentina y pidió al gobierno de Javier Milei mantener el rumbo.

La directora de comunicación del organismo, Julie Kozack, subrayó que la inflación lleva cuatro meses consecutivos por debajo del 2% y que en agosto fue de 1,9%. En lo que va del año, el índice de precios acumula 19,5%, muy lejos del 94,8% del mismo período de 2024.

El FMI también valoró el superávit fiscal primario alcanzado por el país y lo consideró en línea con las metas del programa de asistencia vigente.

Argentina acordó en abril un crédito de 20.000 millones de dólares a cuatro años, de los cuales ya recibió 14.000 millones.

Intervención cambiaria bajo la lupa del FMI

Sobre la reciente intervención del gobierno en el mercado cambiario, Kozack aclaró que el Fondo no tiene objeciones y que se trató de “una medida temporal frente a la fuerte volatilidad”.

La presión sobre el peso se había intensificado por la incertidumbre electoral y por un escándalo de corrupción que salpica a Karina Milei, hermana del presidente. El partido oficialista, La Libertad Avanza, sufrió además una derrota en las legislativas de Buenos Aires.

Milei insiste en su plan económico

Tras ese revés, Milei insistió en que seguirá con su programa económico, basado en equilibrio fiscal, disciplina monetaria y la banda de flotación del peso acordada con el FMI.

El organismo, por su parte, alentó a Argentina a continuar reforzando reservas y confianza en la moneda local.

Con información de AFP