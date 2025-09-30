FMI teme que el desorden fiscal de Colombia derive en fuga de capitales

El Fondo Monetario Internacional (FMI) encendió las alarmas sobre la situación fiscal de Colombia en su más reciente consulta del Artículo IV, aprobada el 29 de septiembre. Aunque reconoció avances en la reducción de la inflación y la resiliencia macroeconómica del país, el organismo advirtió que el deterioro de las cuentas públicas y la suspensión temporal de la regla fiscal podrían desencadenar una pérdida de confianza de los mercados.

Según el organismo, el déficit fiscal en aumento y el incremento de la deuda pública ya han elevado las primas de riesgo soberano. Y si las autoridades no aceleran el ajuste, el escenario podría escalar rápidamente.

El FMI alertó que nuevas demoras en la consolidación fiscal elevarían el riesgo de una «parada súbita en los flujos de capitales», con efectos directos sobre la inversión, el acceso a financiamiento y la estabilidad cambiaria.

Crecimiento con señales de alerta fiscal

El Fondo proyecta que el PIB colombiano crecerá alrededor de 2,5% en 2025, pero advierte que el desempeño podría verse lastrado por el ajuste fiscal pendiente. La inflación, por su parte, seguiría cediendo gradualmente hasta 4,5% el próximo año y convergería a la meta del 3% en 2027, siempre y cuando se mantenga una política monetaria estricta.

El Banco de la República recibió elogios por mantener una postura firme frente a los precios, y el FMI insistió en que no debe apresurarse a relajar las tasas de interés mientras persistan presiones inflacionarias.

Uno de los puntos más críticos del informe tiene que ver con la decisión del Gobierno de activar la «cláusula de escape» para suspender la regla fiscal hasta 2027. Para los directores del FMI, esa decisión debilitó uno de los principales anclajes de credibilidad del país.

El organismo recordó que Colombia venía de recibir, en 2024, una evaluación «muy fuerte» en materia fiscal para acceder a la Línea de Crédito Flexible (FCL), pero esa percepción se ha debilitado. Por eso, pidió acciones claras y creíbles para regresar a la regla fiscal en 2028.

El panorama internacional tampoco ayuda. El FMI advirtió que mayores tensiones geopolíticas, políticas migratorias más estrictas o barreras comerciales podrían afectar las exportaciones, la inversión extranjera y las remesas. A nivel interno, la incertidumbre sobre el rumbo económico y el aumento de la inseguridad también podrían desalentar la actividad privada.

¿Qué recomienda?

El FMI insistió en que el ajuste fiscal debe retomarse cuanto antes, pero sin recurrir únicamente a recortes. Sugiere una combinación más equilibrada entre reducción de gasto y mayores ingresos, a través de medidas que no afecten la recuperación económica.

También pidió mantener la independencia del Banco de la República y evitar apresurar la baja de tasas de interés mientras la inflación no esté completamente controlada. Sobre el tipo de cambio, el Fondo considera que el peso debe seguir flotando libremente y que solo se intervenga si hay episodios de volatilidad extrema.

A más largo plazo, el organismo cree que Colombia necesita reformas que le permitan producir más, generar empleo formal y reducir su dependencia de unos pocos sectores económicos.