FMI considera que la Fed tiene margen para bajar las tasas

El Fondo Monetario Internacional (FMI) afirmó este jueves que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) dispone de espacio para comenzar a reducir sus tasas de interés, debido a señales de enfriamiento en el mercado laboral. Sin embargo, advirtió que cualquier decisión debe ser gradual y basada en la evolución de los datos económicos.

Julie Kozack, portavoz del FMI, explicó que el organismo observa riesgos crecientes en torno al objetivo de pleno empleo de la economía estadounidense. “Dados los riesgos a la baja para el pleno empleo, hay margen para que la Fed inicie una reducción de las tasas de interés oficiales”, señaló en una rueda de prensa.

Kozack subrayó que la Reserva Federal debe “proceder con cautela, en función de los datos, en los próximos meses”, insistiendo en que el ritmo de los recortes dependerá de la trayectoria de la inflación y del mercado laboral.

Expectativas para la próxima reunión de la Fed

Los analistas esperan que el banco central estadounidense recorte su tasa de referencia en 0,25 puntos porcentuales en la reunión de política monetaria de la próxima semana. Actualmente, la tasa se encuentra en el rango de 5,25 % – 5,50 %, el nivel más alto en más de dos décadas.

La Fed ha elevado los tipos en 11 ocasiones desde marzo de 2022 para contener la inflación, que alcanzó máximos de 9,1 % ese año. Aunque el índice de precios al consumidor se ha moderado y se sitúa más cerca del objetivo del 2 %, la autoridad monetaria busca evitar un ajuste prematuro que reactive las presiones inflacionarias.

El FMI coincide en que la economía estadounidense muestra resiliencia, pero advierte que un mercado laboral más débil y la desaceleración global podrían justificar un cambio de rumbo en la política monetaria.

Con información de Reuters