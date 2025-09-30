Fondo Petrolia iniciará cotización en la Bolsa de Valores de Caracas con 18 millones de acciones clase B

Con la propuesta de “cosechar el petróleo”, fue constituido el Fondo Petrolia, una nueva empresa que inscribió sus acciones en la pizarra de la Bolsa de Valores de Caracas (BVC). A partir del 1° de octubre se iniciará la cotización de 18 millones de acciones clase B, bajo el símbolo PCP.B.

Este lunes se realizó la presentación oficial del fondo, considerado el primero de su tipo en el país, el cual tiene como objetivo ofrecer financiamiento a las empresas que prestan servicios al sector hidrocarburos.

El presidente de la Bolsa de Valores de Caracas, José Grasso Vecchio, celebró la incorporación de la compañía:

“Para nosotros es una excelente noticia tenerlos acá. Es una empresa que nació en el mercado, como compañía en promoción, y hoy vemos su inscripción en nuestra pizarra. En lo que va de año, hemos registrado crecimiento en los cuatro segmentos del mercado. Ese es nuestro objetivo: promover el sector”, expresó.

Grasso Vecchio recordó que el Índice Bursátil Caracas (IBC) acumula un incremento interanual superior al 130% a septiembre de 2025, lo que refleja el dinamismo de la plaza bursátil.

Por su parte, el presidente del Fondo Petrolia, Álvaro Pérez, destacó que Venezuela ha demostrado capacidad para producir hasta 3 millones de barriles diarios y aseguró que la nueva empresa será un apoyo estratégico para el desarrollo del sector petrolero:

“Es una posibilidad de que mucha gente participe. Estar en la Bolsa de Valores de Caracas es una oportunidad que nos da credibilidad”, afirmó.

Capital y misión del Fondo Petrolia

El capital suscrito y pagado de la compañía asciende a 20 millones de bolívares, representado en 2 millones de acciones clase A y 18 millones de acciones clase B.

De acuerdo con el presidente de Kairos Valores Casa de Bolsa, Wilhelm López, el fondo tiene como misión impulsar la productividad y competitividad del sector hidrocarburos en Venezuela, mediante el financiamiento de capital físico, tecnológico y humano.

Asimismo, recordó que el Fondo Petrolia ha tenido participación en el segmento de Otros Bienes de la Bolsa de Valores de Caracas, ampliando su alcance en el mercado local.