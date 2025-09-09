La prima de riesgo francesa rebasa a la italiana

La inestabilidad política en Francia ha disparado la prima de riesgo de su deuda soberana hasta 81,5 puntos básicos, por encima de la italiana, lo que convierte a los bonos franceses en los más castigados de la eurozona.

Según datos de Bloomberg, la rentabilidad del bono francés a diez años alcanzaba esta mañana el 3,484%, frente al 3,482% de la deuda italiana. Es la primera vez en quince años que la prima de riesgo francesa supera a la de Italia: 82 puntos básicos frente a 81,8.

El repunte coincide con la crisis política que vive el país tras la caída del primer ministro François Bayrou, que presentó su dimisión al perder de forma contundente la moción de confianza convocada para respaldar su proyecto presupuestario, que contemplaba un ajuste de 44.000 millones de euros.

El presidente Emmanuel Macron debe ahora designar un nuevo jefe de Gobierno, aunque ha descartado convocar elecciones anticipadas y reafirmó su intención de completar su mandato hasta mayo de 2027.

Impacto en los mercados financieros

Los inversores ya habían anticipado la salida de Bayrou, lo que explica que la Bolsa de París abriera con ligeras ganancias. Sin embargo, tras conocerse que la prima de riesgo francesa había superado a la italiana, el índice CAC-40 pasó a terreno negativo hacia las 11.00 horas GMT.

La inestabilidad política se suma a la tendencia alcista de la deuda francesa desde las elecciones europeas de junio de 2024, cuando la extrema derecha emergió como gran ganadora y Macron respondió con la convocatoria anticipada de legislativas.

Déficit y deuda bajo presión

El proyecto de presupuestos ahora en suspenso buscaba reducir el déficit del 5,4% del PIB en 2025 al 4,6% en 2026, con el objetivo de situarlo en el 3% en 2029, en línea con las reglas fiscales de la UE.

La deuda pública francesa equivale hoy al 114% del PIB, por debajo de Italia o Grecia, pero el coste de su financiación se ha disparado: la carga de intereses fue de 60.000 millones de euros en 2024, subirá a 67.000 millones en 2025 y podría alcanzar los 107.000 millones en 2029, según el Tribunal de Cuentas.

Con información de Bloomberg