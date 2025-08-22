Fuertes lluvias generan apagón en varias zonas de la Gran Caracas, Altos Mirandinos y La Guaira

Buena parte de la Gran Caracas y La Guaira se quedó sin servicio eléctrico en la tarde de este viernes 22 de agosto, tras las fuertes lluvias que se produjeron durante el día. Hasta el momento de publicar esta información (2:20 pm) aún persistía el apagón en varias urbanizaciones.

Usuarios de las redes sociales reportaron de las fallas de electricidad desde la 1:30 pm. Luego de varias interrupciones momentáneas del servicio se produjo un apagón parcial que duró hasta las 3:20 pm cuando comenzó a restaurarse en algunas zonas.

El ministro de Comunicaciones, Freddy Ñañez, indicó a través de un post publicado a las 2:48 pm en redes sociales que se produjo una falla en la subestación de El Junquito. Afirmó que trabajadores de Corpoelec se encontraban en el lugar para solventar la situación.

«Producto de las lluvias torrenciales y los fuertes vientos, se produjo una falla en la subestación El Junquito que afectó parcialmente algunas zonas del centro del país, como La Guaira, Guarenas, Guatire, Altos Mirandinos y parte del este de Caracas. Corpoelec trabaja en este momento en la restauración del servicio», dijo.

Las zonas que registraron fallas del servicio son Santa Eduviges, Chacao, Los Palos Grandes, Altamira, La Castellana, Bello Monte, Baruta (Santa Rosa de Lima, Prados del Este); así como en la California, Los Cortijos, El Marqués, Horizonte, Los Ruices, La Urbina y Petare. Igualmente, Montalbán, Vista Alegre, Santa Mónica, El Rosal y Coche.

En el municipio Libertador también informaron de un apagón en Chacaíto, Plaza Venezuela, Sabana Grande, El Recreo, La Florida, La Candelaria, San Bernardino. Además de buena parte del oeste de la capital venezolana como Catia y 23 de Enero.

Varias fluctuaciones eléctricas también se registraron en 11 estados del país como Aragua, Falcón, Monagas y Zulia.

¡Atención, baruteños! Nos informan que hubo un gran bajón en la capital, y varias zonas se quedaron sin luz. Pueden reportarme por esta vía cuales comunidades o urbanizaciones de Baruta se encuentran sin servicio eléctrico para informarle a @CorpoelecInfo. Ante cualquier… — Darwin González (@darwingonzalezp) August 22, 2025

Advertencia de Inameh

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) pronosticó para este viernes 22 de agosto condiciones climáticas inestables en varias regiones de Venezuela, con probabilidad de lluvias de intensidad variable y descargas eléctricas, especialmente en horas de la tarde.

Estimó el organismo de un incremento en la cobertura nubosa que podría generar chubascos y tormentas eléctricas en áreas de Zulia, los Andes, Llanos Centrales y Occidentales, Amazonas, Bolívar, Anzoátegui y el Esequibo. En la Región Capital, esperaban lluvias dispersas al final de la tarde.

El Inameh estima acumulados pluviométricos entre 3 y 45 milímetros. Además, informó que la onda tropical número 29 se ubica al noroeste del Esequibo con un 80% de probabilidad de desarrollo ciclónico en los próximos siete días. La onda número 30, que se aproxima al país, podría llegar entre el lunes 25 y martes 26 de agosto, con un 60% de probabilidad de evolución ciclónica. «Ambos sistemas no representan peligro directo para Venezuela», indicó en nota de prensa.

Contingencia

El Metro de Caracas no presta su servicio comercial en su sistema subterráneo ni por cable debido a la falla eléctrica. En este sentido, activó rutas de contingencia de MetroBús desde Zona Rental hacia Propatria, Petare, Las Adjuntas, Zoológico y La Rinconada, con paradas en estaciones intermedias.

Por otra parte, los servicios de telefonía e internet también se vieron afectados por las fallas de electricidad. La ONG VE sin Filtro reportó de una desconexión del 80%.

AHORA: Un apagón eléctrico afecta a múltiples estados de Venezuela. La desconexión se puede ver en la caída de la conectividad a #internetVE a nivel nacional, cayendo a un 83% de sus valores normales #reporteconectividad 2:30 PM UTC-4 pic.twitter.com/MOmaP6snCD — VE sin Filtro (@vesinfiltro) August 22, 2025

Noticia en desarrollo