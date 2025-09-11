Fernando Batista deja de ser seleccionador de la Vinotinto

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) anunció este miércoles la desvinculación de Fernando «Bocha» Batista como director técnico de la Vinotinto, tras el encuentro disputado en el estadio Monumental de Maturín por las eliminatorias al Mundial de 2026.

En un comunicado, la FVF explicó que la decisión obedece a que no se alcanzaron los resultados esperados en esta etapa clasificatoria. La institución agradeció el trabajo de Batista y de su cuerpo técnico, destacando el compromiso mostrado durante su gestión con la Vinotinto.

También puede leer: «Bocha» Batista y la Vinotinto: ¿justifica la inversión los resultados?

La federación señaló que bajo la conducción del argentino se registraron avances en aspectos de organización y cohesión del grupo, aunque los resultados en cancha no fueron suficientes para consolidar el camino hacia la clasificación.

El organismo también reiteró que continuará con los planes de desarrollo del fútbol venezolano en todas sus categorías, con el objetivo de fortalecer los procesos y sentar bases sólidas de cara a futuros ciclos clasificatorios.