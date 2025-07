Gabriel Roig: Invaca regresa al mercado de capitales y renueva su portafolio de negocios

ENTREVISTA | «Queremos unir lo comercial con la vida urbana», afirmó Gabriel Roig, vicepresidente ejecutivo de Invaca Investment Company. Esta empresa que se fusionó por absorción con el Fondo de Valores Inmobiliarios en 2024, tiene como meta avanzar en la renovación de los tres centros comerciales con los que cuenta en su portafolio de negocios. Para ello, uno de los principales objetivos es emitir papeles comerciales en la Bolsa de Valores de Caracas (BVC) y que esperan colocar en los próximos meses.

Invaca cuenta con 100 años de fundada, con operaciones ininterrumpidas y 75 años inscrita en la BVC, por lo que se considera una empresa líder en innovación inmobiliaria y de tecnología financiera en Venezuela. Sus principales activos en el país son los centros comerciales Tolón Fashion Mall y Paseo El Hatillo en Caracas y Llano Mall Ciudad Comercial en Acarigua, estado Portuguesa.

«La tendencia en el mundo es que lo comercial se une a lo urbano, porque las personas quieren combinar el acto de compra con vivencias o experiencias. El plan que tenemos es actualizar los centros comerciales a las nuevas preferencias del público venezolano», recalcó Roig en conversación con Finanzas Digital.

Informó que la compañía prevé tener nuevamente presencia en el mercado de capitales venezolano. Volver a la renta variable con nuevas acciones es uno de los planes a largo plazo. Sin embargo, se encuentran en el proceso para participar en la renta fija.

«En nuestro plan de crecimiento tenemos el acceder al mercado de capitales. La colocación de papeles comerciales a 12 meses. Tenemos previsto un aumento de capital por un monto de 16 millones de dólares, aproximadamente. Esperamos emitirlos en septiembre de este año. Hay inversionistas internacionales que han mostrado interés en participar en nuestro plan de crecimiento», dijo.

A su juicio, «es buen momento para invertir en Venezuela» y la mejor manera de demostrarlo es con la reinversión que Invaca ejecuta en la renovación de sus centros comerciales. También estudian participar en «segmentos inmobiliarios con gran potencial».

La oferta comercial

Gabriel Roig confía en que los planes de inversión de Invaca a ejecutarse en un mediano y largo plazo tengan «un buen retorno» para los accionistas de la empresa.

-¿Cuáles han sido los resultados de la fusión con el Fondo de Valores Inmobiliarios?

-Estamos en un proceso de transformación y de reconversión de la empresa, a lo que se va a hacer ahora y los planes que tenemos. Pero con la operación puedo explicar que por efectos de marca básicamente hicimos que con el proceso de absorción del Fondo de Valores a cada accionista de 6.000 de esta compañía se le otorgó 0,80 acciones. Es decir, que si la persona tenía 10 acciones en el Fondo, ahora tiene ocho acciones en Invaca. Estos accionistas también recibieron una participación en un fideicomiso internacional. Luego hicimos el lanzamiento de de marca Invaca Investment Company, esto con el objetivo o reflejando los planes que tenemos.

-¿La cartera de activos en Venezuela se centra en los centros comerciales?

-Básicamente los activos que tenemos en el país es una cartera de centros comerciales. Tenemos una cartera variada de inmuebles que han quedado a lo largo de los años (estacionamientos, torres de oficinas y apartamentos), que digamos que están dentro de lo que nosotros llamamos nuevos inmuebles estratégicos.

Los tres centros comerciales son propiedades de muy buena calidad, muy buena ubicación y una infraestructura importante que hoy en día sería prácticamente imposible replicarlo. Después tenemos activos que han quedado de todo el portafolio que tenía tanto el Fondo como Invaca.

El Fondo de Valores llegó a ser una empresa que tenía los principales activos de oficina en el este Caracas. Estos se fueron liquidando poco a poco, pero aún quedaron oficinas, terreno, apartamentos de negocio. Hemos estado en el ámbito comercial, el alquiler y gerenciar centros comerciales. La empresa también tiene y ha tenido una trayectoria de inversión en el segmento inmobiliario donde entrado como socio y como principal.

-¿Tienen planteado ejecutar proyectos en otras áreas distintas al de los centros comerciales?

-Tenemos un plan de negocio que está que está hecho en varias etapas. Lo podemos ver como una pirámide, en la sección más baja está la operación de los centros comerciales, donde tenemos un plan de inversiones bien agresivo a corto plazo para recuperar sus condiciones y su diseño. Y no es que estuvieran mal, pero hay que renovarlos. Tampoco estamos hablando de pintura, sino que el negocio comercial es un negocio muchísimo más dinámico y que obedece a las variables locales y variables globales.

El comercio ha cambiado y hoy se puede comprar desde un teléfono en cualquier negocio del mundo. El objetivo es darle experiencia de compra al cliente, que se sienta cómodo, que pase un momento agradable, que se sienta seguro. Los sitios se tienen que ajustar a las nuevas preferencias del público, porque ha cambiado en 20 años. Tenemos que ofrecerle contenido. También está la renovación de los aliados comerciales, la renovación de la gastronomía, actualización en los cines, la renovación de la conceptualización del centro comercial.

Tenemos además el compromiso muy firme de llevar a los centros comerciales a la posición de mercado que tuvieron en su momento. Por lo que nuestro segundo paso es el plan de crecimiento.

-¿Cuáles son los proyectos más inmediatos para esa renovación?

-Ya comenzamos con el cambio de imagen a Paseo El Hatillo y de su logo, modificamos el diseño en la planta baja del centro comercial e instalamos una pantalla gigante para transmitir los eventos deportivos, especialmente; también renovamos sus alrededores. Habrá cambios en las ferias de comida, tenemos planteado ampliar el bulevar en la avenida Copérnico aledaña al Tolón. Repito, el comercio se está uniendo a una experiencia urbana en las grandes ciudades.

-¿Cuáles son sus expectativas dado la incertidumbre en la economía y con un consumo que no termina de despegar?

-El consumo en líneas generales ha bajado en estos últimos meses y se debe un poco que el gasto público está siendo controlado con el objetivo de que la economía no se recaliente. Estos es algo que nos conviene a todos, que la economía no se recaliente porque en el momento que suceda vemos esa brecha entre el entre el dólar BCV y el dólar no oficial.

Nos interesa a todos que el gobierno mantenga la economía en un sano crecimiento, pero que no se sobrecaliente. Sabemos de las dificultades políticas y económicas internacionales a que estamos estamos sujetos y lo que está pasando en todo el mundo. Creo que el Estado está haciendo haciendo una labor de disciplina fiscal que hay que reconocerla.

El consumo, si bien ha bajado un poco, también tengo que decir que hay tiendas a las cuales les va muy bien en sus ventas, que les está yendo mejor de lo que en cualquier momento de su historia. Esto obedece a la oferta comercial que ofrece. Una oferta comercial adecuada con el precio adecuado. No necesariamente hablo de que tiene que ser la opción más barata, es que el producto tiene que estar adecuadamente en el rango de precio que el consumidor busca.

-¿Están en estos momentos llegando a acuerdos con marcas internacionales?

-Sí, tenemos solicitudes de marcas internacionales, pero dependiendo del centro comercial, algunos centros comerciales son más aptos para una marca internacional. Hay sorpresas, no puedo develar mucho. Pero quiero acotar hay productos de marcas locales que también les interesa tener presencia en estos tres centros comerciales. Por supuesto en Llano Mall hay muchas marcas regionales. Tenemos negocios multimarcas.

Al venezolano le gusta las marcas, es un comprador que está informado cada día más. Según nuestros estudios, nuestras estadísticas nos dicen que más de la mitad de los asistentes a centros comerciales van con algo en mente, saben lo que están buscando.

Por Ahiana Figueroa