Gaceta Oficial N° 43.178: Sumario

En Gaceta Oficial N° 43.178 de fecha 28 de julio de 2025, se publicaron las siguientes resoluciones y providencias:

SUMARIO

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana María Alejandra Cortés Lovera, como Directora General de la Oficina de Atención Ciudadana, del Ministerio del Poder Popular de Planificación.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE

Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos

Providencia mediante la cual se nombra al ciudadano Alejandro Ramón Marrón Koslovsky, como Capitán de Puerto (E) de la Capitanía de Puerto de Puerto La Cruz, del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos.

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

Dirección Ejecutiva de la Magistratura

Resolución mediante la cual se designa como Miembros Principales y Suplentes de la Comisión de Contrataciones Permanente, de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, a las ciudadanas y ciudadanos que en ella se mencionan.

DEFENSA PÚBLICA

Resolución mediante la cual se dictan las Normas del V Concurso de Credenciales y de Conocimientos de la Carrera Defensoril.

MINISTERIO PÚBLICO

Resolución mediante la cual se designa como Fiscal Provisorio a la ciudadana Laura Verónica Lara Vivas, en la Fiscalía 18 Nacional con competencia Plena en Protección de Derechos Humanos y Propiedad Intelectual.

Resolución mediante la cual se designa como Fiscal Provisorio a la ciudadana Sandys Roxana Cravo Delgado, en la Fiscalía Décima Quinta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Apure, con sede en San Fernando de Apure y con competencia en materia Contra las Drogas.

Resolución mediante la cual se designa como Fiscal Auxiliar Interino a la ciudadana Angélica Regina Zurita Estrada, en la Fiscalía Vigésima Séptima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Guárico, con competencia en materia Antiextorsión y Secuestro, con sede en Valle de la Pascua.

Resolución mediante la cual se designa como Fiscal Auxiliar Interino a la ciudadana Patricia Margarita Romero Pacheco, en la Fiscalía Septuagésima Cuarta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia en materia Contra la Extorsión y el Secuestro.

Resolución mediante la cual se designa como Fiscal Auxiliar Interino al ciudadano José Luis Quintero Alvarado, en la Fiscalía Quincuagésima Sexta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia Plena y en Delitos Menos Graves en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral.

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Ramón Antonio Torres Espinoza, como Fiscal Superior (Encargado) del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, con sede en Maracaibo.