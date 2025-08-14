Gaceta Oficial N° 43.179: Sumario

En Gaceta Oficial N° 43.179 de fecha 29 de julio de 2025, se publicaron las siguientes resoluciones, decretos y providencias:

SUMARIO

ASAMBLEA NACIONAL

Resolución mediante la cual se constituye la Comisión Permanente de Contrataciones Públicas de la Asamblea Nacional, quedando integrada por las ciudadanas y ciudadanos que en ella se indican, como Miembros Principales y Suplentes.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Decreto Nº 5.152, mediante el cual se adscribe a la Vicepresidencia Sectorial de Economía la Fundación del Estado denominada Instituto de Estudios Económicos y Tecnológicos, cuya creación fue autorizada mediante Decreto N° 4.745 de fecha 1° de noviembre de 2022, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.495 de la misma fecha.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE GOBIERNO

“Corporación Juntos Todo Es Posible”, S.A.

Providencia mediante la cual se designa al ciudadano Pedro Luis Malaver Ruíz, como Gerente de la Gerencia General, de la “CORPORACIÓN JUNTOS TODO ES POSIBLE”, S.A, en condición de Encargado.

Providencia mediante la cual se designa al ciudadano Carlos José Revete Acosta, como Gerente de Auditoría Interna, de la “CORPORACIÓN JUNTOS TODO ES POSIBLE”, S.A, en condición de Encargado.

Providencia mediante la cual se designa al ciudadano Eduardo Alexander Villafranca Albornoz, como Gerente de la Oficina de Gestión Administrativa y Finanzas, de la “CORPORACIÓN JUNTOS TODO ES POSIBLE”, S.A.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

EMSOVEN, S.A.

Providencia mediante la cual se crea la Comisión de Contrataciones Públicas de la Empresa Mixta Socialista de Vehículos Venezolanos (EMSOVEN), S.A., de carácter permanente; estará integrada por las ciudadanas y ciudadanos que en ella se mencionan, como Miembros Principales y Suplentes.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO

INPSASEL

Providencia mediante la cual se designa a la ciudadana Carmen Katiuska Villalba Sira, como Consultora Jurídica, del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL).

Providencia mediante la cual se designa al ciudadano Marco Tulio Ortiz Marcano, como Gerente Regional, adscrito a la GERESAT SUCRE, del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL).

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITAT Y VIVIENDA

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Yasmil Antonio Párraga Heres, como Director Estadal del estado Cojedes, del Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda.

MINISTERIO PÚBLICO

Resolución mediante la cual se designa como Fiscal Auxiliar Interino a la ciudadana Francelis Anthonella Pascuale Pestana, en la Fiscalía Séptima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, con competencia Plena y en Delitos Menos Graves en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral, con sede en Valencia.

Resolución mediante la cual se designa como Fiscal Provisorio a la ciudadana Luz Belkys Yaneth Cruz Ruíz, en la Fiscalía Sexta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Amazonas, con sede en Puerto Ayacucho, con competencia en materia Civil y Contra la Corrupción, Bancos, Seguros y Mercado de Capitales.

Resolución mediante la cual se designa como Fiscal Auxiliar Interino a la ciudadana Rosalinda del Valle Azócar Alemán, en la Fiscalía Décima Primera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Nueva Esparta, con sede en Porlamar y competencia en materia Contra las Drogas.

Resolución mediante la cual se designa como Fiscal Auxiliar Interino a la ciudadana Kenia Roscelyn Monsalve Hernández, en la Fiscalía Octogésima Octava del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y jurisdicción en el estado La Guaira, con competencia en las materias de Derechos y Garantías Constitucionales, Contencioso Administrativo y Especial Inquilinario.

Resolución mediante la cual se designa como Fiscal Provisorio al ciudadano Pedro Eduardo Pérez Hera, en la Fiscalía 60 Nacional Plena y Especial Agrario.

Resolución mediante la cual se designa como Fiscal Auxiliar Interino a la ciudadana Evely Yusmary Tineo Duarte, en la Fiscalía Cuadragésima Novena del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia Plena y en Delitos Menos Graves en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral.

Resolución mediante la cual se designa como Fiscal Auxiliar Interino a la ciudadana Arianis Carolina Barrios Ramírez, en la Fiscalía Vigésima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Mérida, con sede en Mérida y competencia en materia para la Defensa de la Mujer.

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Evelin Teresa Rodríguez Aguiar, como Jefe de División (Encargada) de la Unidad Administradora Desconcentrada del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Nueva Esparta.

Resolución mediante la cual se traslada al ciudadano Alexander Ramón Ortiz Rodríguez, como Fiscal Auxiliar Interino a la Fiscalía Quinta del Ministerio Público del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Sucre, con competencia en Penal Ordinario, Víctimas Niños, Niñas y Adolescentes y en Delitos de Tránsito, Vehículos y Vialidad en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral, con sede en Cumaná.

Resolución mediante la cual se traslada al ciudadano Armando Andrés Mendoza Lira, como Fiscal Auxiliar Interino a la Fiscalía 37 Nacional Plena.