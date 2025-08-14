Gaceta Oficial N° 43.180: Sumario

En Gaceta Oficial N° 43.180 de fecha 30 de julio de 2025, se publicaron las siguientes resoluciones y providencias:

SUMARIO

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Luis Deiwi Barrios Villegas, como Director de la Oficina de Administración de la Dirección Regional de Salud del estado Delta Amacuro, adscrito a la Dirección Regional de Salud del estado Delta Amacuro.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA MUJER Y LA IGUALDAD DE GÉNERO

INAMUJER

Providencia mediante la cual se designa a la ciudadana Corina del Carmen Rojas Guariguata, como Directora de la Oficina de Atención Ciudadana Ad-Honorem, del Instituto Nacional de la Mujer (INAMUJER).

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Lisbeth Magaly Cabriles Hernández, como Directora, en calidad de Encargada, en la Dirección de Infraestructura, adscrita a la Dirección General de Servicios Generales de este Máximo Órgano de Control Fiscal.

Resolución mediante la cual se prorroga desde el primero (1°) hasta el quince (15) de agosto de 2025, el lapso para la presentación de la declaración jurada de patrimonio actualizada, establecido en la Resolución N° 01-00-000050 de fecha 11 de febrero de 2025, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 43.123 de fecha 08 de mayo de 2025, cuya obligación está prevista en el artículo 30 de la Ley Contra la Corrupción. Prórroga valida única y exclusivamente para el presente período fiscal.

MINISTERIO PÚBLICO

Resolución mediante la cual se cambia la denominación de la Coordinación de la Biblioteca Central “Rafael Arvelo Torrealba” a Coordinación de la Biblioteca Central “Víctor Valera Mora”.