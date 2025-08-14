Gaceta Oficial N° 43.181: Sumario

En Gaceta Oficial N° 43.181 de fecha 31 de julio de 2025, se publicaron las siguientes resoluciones y providencias:

SUMARIO

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA PRODUCTIVA Y TIERRAS

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Kenia Tibisay Piña Rojas, como Directora de la Unidad Territorial Agrícola del estado Yaracuy, de este Ministerio, como cuentadante y responsable de los fondos de avance o anticipos que les sean girados a esa Unidad Administradora (Sede San Felipe).

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Jesús Manuel Betancourt Fernández, como Director de la Unidad Territorial Agrícola del estado Trujillo, de este Ministerio, como cuentadante y responsable de los fondos de avance o anticipos que les sean girados a esa Unidad Administradora (Sede Trujillo).

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Susana Beatriz Giménez Parra, como Directora Secretaría, adscrita a la Dirección General del Despacho de este Ministerio.

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Patricia Elvira Jayaro Pérez, como Directora General de la Oficina de Gestión Humana, de este Ministerio.

Resolución mediante la cual se delega en la ciudadana Patricia Elvira Jayaro Pérez, como Directora General de la Oficina de Gestión Humana, de este Ministerio, la competencia y firma de los actos y documentos que en ella se señalan.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE

INAC

Providencia mediante la cual se renueva el Certificado de Funcionamiento al Centro de Instrucción Aeronáutica CCIA N° 12 de la sociedad mercantil ACADEMIA DE AVIACIÓN WORLD FLIGHT TRAINING, C.A., de acuerdo con las condiciones, estipulaciones y términos que en ella se indican.

Providencia mediante la cual se aprueba la estación adicional como Equipos de Apoyo Terrestre en Plataforma para desarrollar las actividades aeronáuticas: Operaciones de Equipos de Apoyo Terrestre en Plataforma para aeronaves de pasajeros. Operaciones de Equipos de Apoyo Terrestre en Plataforma para aeronaves de carga, de conformidad con las Especificaciones para las Operaciones otorgadas a la sociedad mercantil “SIACA SERVICIOS INTEGRALES AERONÁUTICOS, C.A.”, según las estipulaciones y términos que en ella se establecen.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano José Timoteo Román Martínez, como Director General, en calidad de Encargado, en el gabinete del estado Guárico, adscrito a la Oficina de Coordinación Territorial del Ministerio del Poder Popular para la Cultura.

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

Dirección Ejecutiva de la Magistratura

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Deivis José González Rondón, como Director General de Seguridad, de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, en condición de Encargado.

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Verónica María Otero Regueiro, como Especialista de Área adscrita a la Coordinación II de la Coordinación General, de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, en condición de Encargada.

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Gloriana Nazareth Páez Fernández, como Directora General del Fondo Autoadministrado de Salud (FASDEM), de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, en condición de Encargada.

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Manuel Antonio Cárdenas Mújica, como Especialista de Área adscrito a la Coordinación II de la Coordinación General, de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura.

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Rudy Steffi Ortiz Uribe, como Jefa de Despacho, de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura.

MINISTERIO PÚBLICO

Resolución mediante la cual se amplía la competencia de la “Fiscalía Quincuagésima Tercera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, con competencia en Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Civil e Instituciones Familiares, para que también conozca en materia de Defensa de la Mujer y Penal Ordinario Víctimas Niños, Niñas y Adolescentes”.