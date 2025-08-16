Gaceta Oficial N° 43.183: Sumario

En Gaceta Oficial N° 43.183 de fecha 4 de agosto de 2025, se publicaron las siguientes providencias y resoluciones:

SUMARIO

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

CAMIMPEG, C.A.

Providencia mediante la cual se dicta el Reglamento Interno de la Unidad de Auditoría Interna de la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (CAMIMPEG), C.A.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITAT Y VIVIENDA

BANAVIH

Providencia mediante la cual se designa a la ciudadana Nailet Ninorka Figuera Tachón, como Auditora Interna (E), adscrita a la Gerencia General de Auditoría Interna del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH).

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ATENCIÓN DE LAS AGUAS

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Héctor Alonzo Romero Vergara, como Director General del Despacho, del Ministerio del Poder Popular de Atención de las Aguas.

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Julio César Narea Azuaje, como Director General de Políticas de Agua Potable y Saneamiento, Encargado, adscrito al Despacho del Viceministro o Viceministra del Servicio de Agua Potable y Saneamiento del Ministerio del Poder Popular de Atención de las Aguas.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

Resolución mediante la cual se designa a las ciudadanas y ciudadanos que en ella se mencionan, para integrar la Junta Directiva de la Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura, como Miembros Principales y Suplentes.

Instituto del Patrimonio Cultural

Providencia mediante la cual se declara Bien de Interés Cultural la colección documental del Archivo del Instituto de la Ciudad Universitaria (ICU)-Universidad Central de Venezuela (UCV) 1943-1975.

MINISTERIO PÚBLICO

Resolución mediante la cual se delimita la Fase del Proceso Penal de la Fiscalía Trigésima Tercera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, adscrita a la Dirección Contra las Drogas, con competencia para intervenir en la Fase Intermedia y de Juicio Oral, por la de “Fiscalía Trigésima Tercera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, con competencia para intervenir en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral”.

Resolución mediante la cual se designa como Fiscal Auxiliar Interino al ciudadano Oscar Jesús Sosa Ruz, en la Fiscalía Quinta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, con competencia Plena y en Delitos de Homicidio, Delitos Graves y Contra la Propiedad en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral, con sede en Maracaibo.

Resolución mediante la cual se designa como Fiscal Provisorio a la ciudadana Laura Verónica Lara Vivas, en la Fiscalía 18 Nacional con competencia Plena en Protección de Derechos Humanos y Propiedad Intelectual.

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Yurmarys Alejandra Patiño Piamo, como Jefe de División (Encargada) de la Unidad Administradora Desconcentrada del Ministerio Público del estado Monagas.

Resolución mediante la cual se traslada al ciudadano Rafael Ramón Román García, como Fiscal Auxiliar Interino a la Fiscalía Décima Quinta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Guárico, con competencia Plena y en Delitos Menos Graves, en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral, con sede en Valle de la Pascua.

Resolución mediante la cual se traslada al ciudadano Alonso Juvenal Aray Cascante, como Fiscal Auxiliar Interino a la Unidad de Depuración Inmediata de Casos del Ministerio Público del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, con sede en Ciudad Bolívar.