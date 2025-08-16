Gaceta Oficial N° 43.184: Sumario

En Gaceta Oficial N° 43.184 de fecha 5 de agosto de 2025, se publicaron los siguientes decretos, resoluciones y providencias:

SUMARIO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Decreto N° 5.155, mediante el cual se adscribe a la Vicepresidencia Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, la GRAN MISIÓN VUELTA A LA PATRIA.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

Resolución mediante la cual se autoriza la creación y funcionamiento de la Extensión Maracaibo del Instituto de Aeronáutica Civil “Mayor (Av.) Miguel Rodríguez”, sede: Av. Don Manuel Belloso, final Aeropuerto Internacional de La Chinita, municipio San Francisco, Parroquia Marcial Hernández, estado Zulia.

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Manuel Cañate Orozco, como Secretario de la Universidad Nacional del Turismo (UNATUR).

Resolución mediante la cual se autoriza la gestión del Programa Nacional de Formación Avanzada en Bioética a la Fundación Instituto de Estudios Avanzados (IDEA), en los espacios académicos y de investigación ubicados en la Carretera Nacional Hoyo de la Puerta, Sector Sarteneja, Edificio Bolívar, municipio Baruta del estado Bolivariano de Miranda.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución mediante la cual se otorga el beneficio de Jubilación Especial, a la ciudadana María Teresa Palacios.

Resolución mediante la cual se otorga el beneficio de Jubilación Especial, a la ciudadana Carmen Edita Trías.

CENIDIC

Providencia mediante la cual se designa a la ciudadana Bianca Anahís Suárez Pacheco, como Gerente de la Oficina de Administración, del Centro Nacional de Investigación, Desarrollo e Innovación del Cacao (CENIDIC).

Providencia mediante la cual se designa al ciudadano Pablo Rafael Echenique Echenique, como Gerente de la Oficina de Gestión Humana, del Centro Nacional de Investigación, Desarrollo e Innovación del Cacao (CENIDIC).

Fundación Centro de Investigaciones de Astronomía “FRANCISCO J. DUARTE” (CIDA)

Providencia mediante la cual se designa al ciudadano Yorman José Simancas, como Jefe (E) de la Oficina de Bienes Públicos, de la Fundación Centro de Investigaciones de Astronomía “Francisco J. Duarte” (CIDA).

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITAT Y VIVIENDA

Resolución mediante la cual se ordena dejar sin efecto la ocupación temporal de un lote de terreno denominado ABRAHAM LINCOLN, ubicado en la Urbanización Bello Monte, Parroquia El Recreo, municipio Libertador del Distrito Capital.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE HIDROCARBUROS

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Wegner Manuel Pérez González, como Director General de Política de Mercado Nacional de Hidrocarburos del Viceministerio de Política Comercial, del Ministerio del Poder Popular de Hidrocarburos.

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Daniel Alberto Montilva Dugarte, como Director General de Política de Mercado Internacional de Hidrocarburos del Viceministerio de Política Comercial, del Ministerio del Poder Popular de Hidrocarburos.

MINISTERIO PÚBLICO

Resolución mediante la cual se designa como Fiscal Auxiliar Coordinador al ciudadano Marcelino Cardozo Gudiño, en la Sala de Flagrancia, adscrita a la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Guárico, extensión Calabozo.

Resolución mediante la cual se traslada al ciudadano Kervis Rafael García Marco, como Fiscal Auxiliar Interino a la Fiscalía Primera del Ministerio Público del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, con sede en Puerto Ordaz y competencia Plena.

Resolución mediante la cual se traslada al ciudadano Elio Nicolás Benavides Andrea, como Fiscal Provisorio a la Fiscalía Municipal Cuarta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Guárico, con competencia territorial en el municipio Sebastián Francisco de Miranda y sede en la localidad de Calabozo, adscrita a la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la citada Circunscripción Judicial.

Resolución mediante la cual se traslada al ciudadano Neil José Gregorio Escobar Isseles, como Fiscal Provisorio a la Fiscalía Quinta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Guárico, con competencia Plena y en Delitos Menos Graves, Tránsito, Vehículos y Vialidad en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral, con sede en Calabozo.

Resolución mediante la cual se traslada como Fiscal Auxiliar Interino al ciudadano Freddy Eloy Carvajal Noriega, a la Fiscalía Trigésima Quinta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia Plena y en Delitos de Homicidio, Delitos Graves y Contra la Propiedad en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral.