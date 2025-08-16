Gaceta Oficial N° 43.185: Sumario

En Gaceta Oficial N° 43.185 de fecha 6 de agosto de 2025, se publicaron los siguientes decretos, resoluciones y providencias:

SUMARIO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Decreto N° 5.156, mediante el cual se nombra a las ciudadanas y ciudadano que en él se mencionan, como Viceministras y Viceministro, del Ministerio del Poder Popular para la Salud, en condición de Encargados.

VICEPRESIDENCIA SECTORIAL DE POLÍTICA, SEGURIDAD CIUDADANA Y PAZ

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Rafael David Bello Torín, como Director de la Unidad de Planificación y Presupuesto, dependiente de la Oficina de Gestión Interna de la Vicepresidencia Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, en calidad de Encargado.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Rafael David Bello Torín, como Director General de la Oficina de Planificación y Presupuesto de este Ministerio, en calidad de Encargado.

Resolución mediante la cual se delega en el ciudadano Rafael David Bello Torín, en su carácter de Director General de la Oficina de Planificación y Presupuesto de este Ministerio, en calidad de Encargado, las atribuciones y firmas de los actos y documentos que en ella se especifican.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA PRODUCTIVA Y TIERRAS

INTI

Providencia mediante la cual se designa al ciudadano Alberto Omar Mora, como Coordinador de la Oficina Regional de Tierras del estado Aragua, del Instituto Nacional de Tierras.

Providencia mediante la cual se designa a la ciudadana María Bethania Guevara Ramírez, como Coordinadora de la Oficina Regional de Tierras del estado Yaracuy, del Instituto Nacional de Tierras.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Marilit Johanna Gómez Giménez, como Directora General (E) de la Oficina de Integración y Asuntos Internacionales, de este Ministerio.

Resolución mediante la cual se designa a las ciudadanas y ciudadanos que en ella se mencionan, como miembros principales y suplentes del Consejo Directivo de la Fundación Conciencia Televisión, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología.

Resolución mediante la cual se ratifica al Presidente y se designa a los Miembros Principales y Suplentes del Consejo Directivo de la Fundación Infocentro, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología; estará conformado por las ciudadanas y ciudadanos que en ella se mencionan.

FUNDACITE AMAZONAS

Providencia mediante la cual se designa a la ciudadana Luz Nelly Yuvisay Cadenas Danival, como Coordinadora de Gestión Humana (E), adscrita a la Dirección Ejecutiva, de la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el estado Amazonas (FUNDACITE AMAZONAS).

FUNDACITE CARACAS

Providencia mediante la cual se designa al ciudadano José Antonio Fernández Vergara, como Director Ejecutivo, de la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología de Caracas.

FUNDACITE FALCÓN

Providencia mediante la cual se designa a la ciudadana Migdely Sabina Chirino Naveda, como Auditora Interina, de la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el estado Falcón (FUNDACITE FALCÓN).

Providencia mediante la cual se constituye el Comité de Licitaciones con carácter permanente, para la Enajenación de Bienes Públicos bajo las modalidades de Venta y Permuta por Oferta Pública, de la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del estado Falcón (FUNDACITE FALCÓN); estará integrada por las ciudadanas y ciudadanos que en ella se mencionan, como Miembros Principales y Suplentes.

FUNDACITE ZULIA

Providencia mediante la cual se designa al ciudadano Yenicio Javier Sotille Gómez, como Responsable Patrimonial (E) de Bienes Públicos Nacionales, de la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el estado Zulia (FUNDACITE ZULIA).

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS, MOVIMIENTOS SOCIALES Y AGRICULTURA URBANA

SAFONAPP

Providencia mediante la cual se constituye la Comisión de Contrataciones Públicas con carácter permanente, del Servicio Fondo Nacional del Poder Popular (SAFONAPP); estará integrada por las ciudadanas y ciudadanos que en ella se mencionan, como Miembros Principales y Suplentes.

Providencia mediante la cual se designa al ciudadano Héctor Armando Abache Izaguirre, como Director de la Oficina de Gestión Administrativa, adscrita al Despacho de la Presidencia del Servicio Fondo Nacional del Poder Popular (SAFONAPP).