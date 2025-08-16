Gaceta Oficial N° 43.187: Sumario

En Gaceta Oficial N° 43.187 de fecha 8 de agosto de 2025, se publicaron las siguientes providencias y resoluciones:

SUMARIO

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA PRODUCTIVA Y TIERRAS

INSAI

Providencia mediante la cual se designa al ciudadano Oscar Alexander Caballis Molina, como Coordinador Regional (E) del Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI), del estado Táchira.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA

FUNDACITE TRUJILLO

Providencia mediante la cual se designa a la ciudadana Iris Coromoto Parra, como Coordinadora de Área (E) de Informática, de la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el estado Trujillo “FUNDACITE TRUJILLO”.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Jesús Alberto Díaz Bastidas, como Director de la Oficina Nacional de Peajes, del Ministerio del Poder Popular para el Transporte.

BOLIPUERTOS, S.A.

Providencia mediante la cual se designa al ciudadano Carlos Armando Resplandor Díaz, como Gerente General de Bolivariana de Puertos (BOLIPUERTOS), S.A., en el Puerto de Guanta, ubicado en el estado Anzoátegui, en calidad de Encargado.

Providencia mediante la cual se designa al ciudadano Daniel Enrique Aguilar Briceño, como Gerente General de Bolivariana de Puertos (BOLIPUERTOS), S.A., en el Puerto de Maracaibo, ubicado en el estado Zulia, en calidad de Encargado.

Providencia mediante la cual se designa al ciudadano Juan Carlos González Martínez, como Gerente General de Bolivariana de Puertos (BOLIPUERTOS), S.A., en el “Terminal Intermodal Puerto Seco Batalla de Araure”, ubicado en el municipio Araure, estado Portuguesa.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA JUVENTUD

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Dairis Nohemí García Álvarez, como Directora de Presupuesto, adscrita a la Oficina de Planificación y Presupuesto, del Ministerio del Poder Popular para la Juventud.

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Jessica Carolina Gómez Marín, como Directora de Administración, adscrita a la Oficina de Gestión Administrativa, en calidad de Encargada, del Ministerio del Poder Popular para la Juventud.

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Gisela del Valle Tillero López, como Directora de Servicios Básicos, adscrita a la Oficina de Gestión Administrativa, en calidad de Encargada, del Ministerio del Poder Popular para la Juventud.

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Eduardo José Guevara González, como Director de Finanzas, adscrito a la Oficina de Gestión Administrativa, del Ministerio del Poder Popular para la Juventud.

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

Sala Plena

Resolución mediante la cual se le atribuye la competencia territorial del Juzgado Nacional Contencioso Administrativo de la Región Nor-Oriental, al estado Guayana Esequiba. En virtud de esa extensión, su competencia territorial pasa a comprender los estados Amazonas, Anzoátegui, Bolívar, Delta Amacuro, Monagas, Nueva Esparta, Sucre y Guayana Esequiba.

Resolución mediante la cual se atribuye transitoriamente la competencia territorial del Juzgado Superior Estadal de la Jurisdicción Contencioso Administrativa del estado Bolívar, al estado Guayana Esequiba. En virtud de esa extensión, su competencia territorial pasa a comprender los estados Bolívar y Guayana Esequiba, y el municipio Independencia del estado Anzoátegui.

Resolución mediante la cual se crea el Circuito Judicial con competencia en materia de Delitos de Violencia Contra la Mujer en el estado Mérida, Extensión El Vigía.

Resolución mediante la cual se crean dos (2) Tribunales de Primera Instancia en el Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, extensión Santa Bárbara del Zulia del municipio Colón, con competencia territorial en los municipios Jesús María Semprún, Catatumbo, Colón, Francisco Javier Pulgar y Sucre, los cuales estarán conformados por los Tribunales que en ella se mencionan.

Resolución mediante la cual se crea en el Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, con sede en la ciudad de La Victoria, un (1) Tribunal Superior del Trabajo, que se denominará Juzgado Superior Cuarto (4°) del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Aragua y tendrá como sede la ciudad de La Victoria.

Resolución mediante la cual se traslada la sede física del Tribunal Segundo (2°) de Primera Instancia Municipal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Cojedes, municipio Tinaquillo a la sede del Circuito Judicial Penal, en el municipio Ezequiel Zamora.

Resolución mediante la cual se otorga a los Tribunales en materia de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Área Metropolitana de Caracas, la competencia territorial especial para tramitar todas las causas surgidas con ocasión al retorno al País de los niños, niñas y adolescentes que estarán incorporándose a la dinámica social, familiar, con motivo del Plan Vuelta a la Patria y las medidas preventivas dictadas por este Máximo Tribunal relacionadas con dicho plan.

Resolución mediante la cual se atribuye transitoriamente a la competencia territorial del Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Guayana, el estado Guayana Esequiba. En virtud de esa extensión, su competencia territorial pasa a comprender los estados Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro y Guayana Esequiba.

MINISTERIO PÚBLICO

Resolución mediante la cual se amplía la competencia de las Fiscalías 24 y 30, Nacionales con competencia Plena, para que también conozcan “Especial en Restituciones”.