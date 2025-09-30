Gaceta Oficial N° 43.188: Sumario

En Gaceta Oficial N° 43.188 de fecha 11 de agosto de 2025, se publicaron las siguientes resoluciones y providencias:

SUMARIO

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES

Resolución mediante la cual se otorga el Exequátur de Estilo al ciudadano Juan Ernesto Oviedo Hernández, como Cónsul de la República de Colombia en la ciudad de Guasdualito, estado Apure, con circunscripción consular en los estados Apure y Barinas.

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Calixto Antonio Ortega Ríos, como Cónsul General de la República Bolivariana de Venezuela en Milán, República Italiana.

Resolución mediante la cual se otorga el Exequátur de Estilo a la ciudadana Mónica Herrera Ríos, como Cónsul de la República de Colombia en la ciudad de Puerto Ordaz, estado Bolívar, con circunscripción consular en los estados Bolívar y Delta Amacuro.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO

INPSASEL

Providencia mediante la cual se designa a la ciudadana Greyde Taniuska Cedeño Barrena, como Gerente, en condición de Comisión de Servicio, adscrita a la Oficina de Relaciones Interinstitucionales, del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL).

Providencia mediante la cual se designa a la ciudadana Adriana del Mar Colmenares Laya, como Gerente, adscrita a la Gerencia de Educación, del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL).

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE

INAC

Providencia mediante la cual se otorga el Permiso Operacional a la sociedad mercantil GOL LINHAS AÉREAS, S.A., con base a las condiciones, estipulaciones y términos que en ella se indican.

Providencia mediante la cual se otorga el Certificado de Funcionamiento del Centro de Instrucción Aeronáutica CCIA N° 85 a la sociedad mercantil TURPIAL AIRLINES, C.A., de acuerdo con las condiciones, estipulaciones y términos que en ella se establecen.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Luz Marina Suárez Castro, como Responsable Patrimonial, del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información.