Gaceta Oficial N° 43.189: Sumario

En Gaceta Oficial N° 43.189 de fecha 12 de agosto de 2025, se publicaron los siguientes acuerdos y resoluciones:

SUMARIO

ASAMBLEA NACIONAL

Acuerdo mediante el cual se autoriza al Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moros, la designación del ciudadano José Antonio Murga Baptista, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante la República Popular Democrática de Corea.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ

Resolución mediante la cual se confiere la Condecoración “Orden Francisco de Miranda”, en su Primera Clase “Generalísimo”, a los ciudadanos que en ella se mencionan.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Olga Álvarez Álvarez, como Directora General, de la Consultoría Jurídica, del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

Resolución mediante la cual se designan como Miembros del Consejo Directivo Provisional de la Universidad Nacional Experimental Indígena del Tauca (UNEIT), a las ciudadanas y ciudadanos que en ella se señalan.

Resolución mediante la cual se autoriza al Instituto Universitario Eclesiástico Santo Tomás de Aquino (IUESTA), ubicado en la dirección que en ella se indica, a la creación de la carrera en Psicopedagogía, conducente al otorgamiento del Título de Licenciado o Licenciada en Psicopedagogía.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

Resolución mediante la cual se declara Sin Lugar el recurso interpuesto por los ciudadanos que en ella se mencionan, actuando como Apoderados de la sociedad mercantil SUPERCABLE ALK INTERNACIONAL, S.A.; en consecuencia, se confirma el contenido del acto administrativo de Decisión al Procedimiento Administrativo Sancionatorio de fecha 12 de marzo de 2025.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Rosmelis Yaniris Urbano Pacheco, como Directora, en calidad de Encargada, en la Dirección de Control Posterior, adscrita a la Dirección General de Auditoría Interna, de este Máximo Órgano de Control Fiscal.