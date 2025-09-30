Gaceta Oficial N° 43.190: Sumario

En Gaceta Oficial N° 43.190 de fecha 13 de agosto de 2025, se publicaron las siguientes resoluciones y providencias:

SUMARIO

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

Resolución mediante la cual se aprueba y certifica la tabla de distancia que contiene la relación tabulada de los puertos y destinos marítimos de la República Bolivariana de Venezuela para calcular la distancia recorrida entre el puerto de salida y puerto de llegada, la cual será empleada por el Servicio Desconcentrado Oficina Coordinadora de Hidrografía y Navegación (OCHINA) para el cobro de tributo; que en ella se especifica.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS

SENIAT

Providencia mediante la cual se revoca la autorización de los Auxiliares de la Administración Aduanera que en ella se indican; y se desactiva la clave de acceso al Sistema Aduanero Automatizado SIDUNEA.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

Resolución mediante la cual se corrige por error material la Resolución N° 053 de fecha 08 de mayo de 2025, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 43.128, de fecha 15 de mayo de 2025.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA

FUNDACITE CARABOBO

Providencia mediante la cual se designa a la ciudadana Claudia Verónica Caamaño Da Silva, como Directora de Programas Innovación y Desarrollo Endógeno, adscrita a la Dirección Ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el estado Carabobo.

Providencia mediante la cual se designa a la ciudadana Mariela Carolina Flores Jiménez, como Directora de Administración, Planificación y Control de Gestión, adscrita a la Dirección Ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el estado Carabobo.

FIIIDT

Providencia mediante la cual se designa a la ciudadana Liliana Coromoto Blanco Palomino, como Gerente de Gestión Humana, en calidad de Encargada, de la Fundación Instituto de Ingeniería para la Investigación y Desarrollo Tecnológico (FIIIDT).

Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica (SUSCERTE)

Providencia mediante la cual se otorga la renovación de la acreditación a la sociedad mercantil AUTHENTICSING, C.A., RIF N° J-50324023-7, como Proveedor de Servicios de Certificación Electrónica.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE OBRAS PÚBLICAS

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano José Luis Parra, como Director Estadal del estado Mérida, de este Ministerio.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL ECOSOCIALISMO

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Yamil Daniel Saleh Turipe, como Director (Encargado) de la Unidad Territorial de Ecosocialismo Anzoátegui, adscrita al Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ALIMENTACIÓN

Red de Abastos Bicentenario, S.A.

Providencia mediante la cual se designa a los integrantes de la Comisión de Contrataciones, con carácter permanente, de la empresa RED DE ABASTOS BICENTENARIO, S.A; estará integrada por las ciudadanas y ciudadanos que en ella se mencionan, como Miembros Principales y Suplentes.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Juan Manuel Parada, como Director General en calidad de Encargado, en el Gabinete Cultural del estado Yaracuy, adscrito a la Oficina de Coordinación Territorial, del Ministerio del Poder Popular para la Cultura.