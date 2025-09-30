Gaceta Oficial N° 43.191: Sumario

En Gaceta Oficial N° 43.191 de fecha 14 de agosto de 2025, se publicaron las siguientes resoluciones y providencias:

SUMARIO

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO EXTERIOR

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Diana Carolina Criollo Herrera, como Directora General de la Oficina de Planificación y Presupuesto del Ministerio del Poder Popular de Comercio Exterior, en calidad de Encargada.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Fundación Instituto de Estudios Avanzados (IDEA)

Providencia mediante la cual se designa al ciudadano Luis Fernando Marcano Salazar, como Cuentadante (E) Responsable de la Unidad Administradora, para la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gasto correspondiente al año 2025.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN

Resoluciones mediante las cuales se otorga el Beneficio de Pensión por Incapacidad al Personal Docente, Administrativo y Obrero adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Educación, que en ellas se especifican.

Resolución mediante la cual se otorga el beneficio de Jubilación al Personal Docente, Administrativo y Obrero, que en ella se mencionan.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITAT Y VIVIENDA

Resolución mediante la cual se ordena, dejar sin efecto la Ocupación Temporal de un lote de terreno denominado EL RECREO, ubicado en la Calle Humboldt con Avenida Baruta, Sector Sabana Grande, Parroquia El Recreo, municipio Libertador del Distrito Capital.

MINISTERIO PÚBLICO

Resolución mediante la cual se designa como Fiscal Auxiliar Interino al ciudadano Marcos Manuel Chourio Yánes, en la Fiscalía Vigésima Séptima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, con sede en Maracaibo y competencia en materia de Ejecución de la Sentencia.

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Adnel Fernanda Obediente de Lozada, como Jefe de División de la Unidad Administradora Desconcentrada del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo (Encargada).

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Luis Alexander Mota Serrano, como Jefe de División de la Unidad Administradora Desconcentrada del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Sucre (Encargado).

Resolución mediante la cual se designa como Fiscal Auxiliar Interino a la ciudadana Silvia María Alfonzo Montaño, en la Fiscalía Octogésima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas con competencia en materia de Ejecución de la Sentencia.

Resolución mediante la cual se designa como Fiscal Auxiliar Interino a la ciudadana Nicole Kelly Ordoñez Vera, en la Fiscalía Décima Cuarta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, con competencia Plena y en Delitos Menos Graves en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral, con sede en Maracaibo.