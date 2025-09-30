Gaceta Oficial N° 43.192: Sumario

En Gaceta Oficial N° 43.192 de fecha 15 de agosto de 2025, se publicaron las siguientes resoluciones:

SUMARIO

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ

Resolución mediante la cual se confiere la Condecoración “Orden a la Paz”, en su Única Clase, a las ciudadanas y ciudadanos que en ella se mencionan.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano José Antonio Murga Baptista, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela en la República Popular Democrática de Corea.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE INDUSTRIAS Y PRODUCCIÓN NACIONAL

Resolución mediante la cual se designa como Miembros de la Junta Directiva de Industria Venezolana Endógena de Válvulas (INVEVAL), S.A., adscrita al Ministerio del Poder Popular de Industrias y Producción Nacional, a las ciudadanas y ciudadanos que en ella se mencionan,

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

Resolución mediante la cual se autoriza al Colegio Universitario de Psicopedagogía, ajustar de la denominación en la titulación de Técnico y Técnica Superior en Psicopedagogía, mención: Discapacidad Intelectual y Problemas Emocionales; y Técnico y Técnica Superior en Psicopedagogía, mención: Dificultad de Aprendizajes y Problemas Emocionales.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS, MOVIMIENTOS SOCIALES Y AGRICULTURA URBANA

Resolución mediante la cual se designa a los ciudadanos Alexander José Gil Domínguez y Albanys Rossiel Montilla Montilla, respectivamente, como Representantes principal y suplente del Ministerio del Poder Popular para las Comunas, Movimientos Sociales y Agricultura Urbana, ante el Consejo Universitario de la Universidad Nacional de las Comunas, (UNACOM).

MINISTERIO PÚBLICO

Resolución mediante la cual se designa como Fiscal Auxiliar Interino al ciudadano Eduardo Rafael Domínguez Gil, en la Fiscalía Quincuagésima Segunda del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia Plena y en Delitos Menos Graves en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral.

Resolución mediante la cual se designa como Fiscal Auxiliar Interino a la ciudadana Klayerlin Mailiany Blanco Antias, en la Fiscalía Centésima Cuadragésima Primera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia Plena y en Delitos de Homicidio, Delitos Graves y Contra la Propiedad en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral.

Resolución mediante la cual se designa como Fiscal Auxiliar Interino a la ciudadana Ana Kleimar Ugas López, en la Fiscalía 82 Nacional de Defensa de la Mujer.

Resolución mediante la cual se designa como Fiscal Auxiliar Interino al ciudadano Eunismel Jesús Rodríguez González, en la Fiscalía Centésima Cuadragésima Sexta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia Plena y en Delitos Menos Graves en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral.

Resolución mediante la cual se designa como Fiscal Auxiliar Interino a la ciudadana Willeidy Mariafernanda Padilla Fernández, en la Unidad de Depuración Inmediata de Casos, adscrita a la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy, con sede en San Felipe.