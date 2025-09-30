Gaceta Oficial N° 43.193: Sumario

En Gaceta Oficial N° 43.193 de fecha 18 de agosto de 2025, se publicaron las siguientes providencias y resoluciones:

SUMARIO

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS

SENIAT

Providencia mediante la cual se legaliza la Emisión y Circulación de Bandas de Garantía para Licores, en las cantidades que en ella se indican.

Providencia mediante la cual se designa al ciudadano Freddy Rafael Báez Bolívar, como Gerente de la Aduana Subalterna Área Metropolitana de Caracas, con sede en el Aeropuerto Caracas “Oscar Machado Zuloaga”, adscrita a la Gerencia de Aduana Principal Aérea de Maiquetía, en calidad de Titular.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana María Teresa Martínez Tellería, como Directora General (E) de Normativas y Acreditación Hospitalaria adscrita al Viceministerio de Hospitales, del Ministerio del Poder Popular para la Salud.

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Rosmir Esther Castro Rodríguez, como Directora General (E) de Análisis Estratégico Hospitalario adscrita al Viceministerio de Hospitales, del Ministerio del Poder Popular para la Salud.

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Maribel Castellano, como Directora General (E) de Gestión Económica en Salud adscrita al Viceministerio de Recursos, Tecnología y Regulación, del Ministerio del Poder Popular para la Salud.

Resolución mediante la cual se designa a las ciudadanas y ciudadanos que en ella se indican, como Directores y Directoras de las Áreas de Salud Integral Comunitarias (ASIC) que en ella se especifican, todas ellas adscritas a la Dirección de Salud de Distrito Capital.

Resolución mediante la cual se designa a los ciudadanos que en ella se señalan, como Directores de las Áreas de Salud Integral Comunitarias (ASIC) que en ellas se indican, todas ellas adscritas a la Dirección Estadal de Salud del estado La Guaira.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO

Resolución mediante la cual se confiere la condecoración Orden al Mérito en el Trabajo, en su “Primera Clase” “Eumelia Hernández”, a la ciudadana Julia Elena Cabello Escobar.

INCES

Providencia mediante la cual se designa al ciudadano David Alberto Betancourt Andara, como Gerente General (E) de Talento Humano, del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES).

Providencia mediante la cual se ratifica al ciudadano Alfredo Leonardo Carquez Saavedra, como Director General de Presidencia, del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES).

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE

INAC

Providencia mediante la cual se designan como Inspectores Aeronáuticos, a la ciudadana y ciudadanos que en ella se mencionan.

C.A. METRO DE CARACAS

Providencia mediante la cual se designa a la ciudadana Martha Yaneth Regalado Florez, como Responsable Patrimonial de los Bienes Públicos de la C.A. Metro de Caracas.

INEA

Providencia mediante la cual se designa a la ciudadana Nelsy Marina Verde Pinto, como Auditora Interna (E) en condición Ad Honorem, del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos.

MINISTERIO PÚBLICO

Resolución mediante la cual se designa como Fiscal Auxiliar Interino a la ciudadana Naireth Yennifher Galbán Campos, en la Fiscalía Cuarta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, con competencia Plena y en Delitos de Homicidio, Delitos Graves y Contra la Propiedad en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral, con sede en Maracaibo.

Resolución mediante la cual se designa como Fiscal Provisorio (Encargado) al ciudadano Jhony Rodolfo Portales Faneite, en la Fiscalía 24 Nacional Plena.

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Elluz Yennifer Cordero Nelo, como Jefe de División (Encargada) de la Unidad Administradora Desconcentrada del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa.

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Jhonny José Amundaray Missel, como Fiscal Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui, con sede en Puerto La Cruz.