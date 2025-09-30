Gaceta Oficial N° 43.194: Sumario

En Gaceta Oficial N° 43.194 de fecha 19 de agosto de 2025, se publicaron las siguientes resoluciones:

SUMARIO

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Luz Katherine Rodríguez Medina, como Directora del Área de Salud Integral Comunitaria (ASIC) “SABANETA”, adscrito a la Dirección Estadal de Salud del estado Táchira.

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Joan Katherine González Muñoz, como Directora (E) del Área de Salud Integral Comunitaria (ASIC) “SAN ANTONIO DE YARE”, adscrito a la Dirección Estadal de Salud del estado Miranda.

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Yamilex María Vera Gómez, como Directora (E) del Área de Salud Integral Comunitaria (ASIC) “DR. RAÚL GONZÁLEZ CASTRO”, adscrito a la Dirección Estadal de Salud del estado Falcón.

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Luisa María Brito, como Directora (E) del Área de Salud Integral Comunitaria (ASIC) “PEDERNALES”, adscrito a la Dirección Estadal de Salud del estado Delta Amacuro.

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Yepsy Rafael Chirinos, como Director (E) de la Clínica Popular Gramoven “NÚCLEO DE DESARROLLO ENDÓGENO FABRICIO OJEDA”, adscrito a la Dirección de Salud de Distrito Capital.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL DEPORTE

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Mariana Elena Hernández Guía, como Directora General de la Oficina de Integración y Asuntos Internacionales, en calidad de Encargada, del Ministerio del Poder Popular para el Deporte.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITAT Y VIVIENDA

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Dalia Mercedes Jiménez Gómez, como Directora Estadal del estado Lara, del Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda.

MINISTERIO PÚBLICO

Resolución mediante la cual se traslada a la ciudadana María Verónica Chirinos Silva, como Fiscal Auxiliar Interino a la Fiscalía Novena del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, con competencia Plena y en Delitos de Homicidio, Delitos Graves y Contra la Propiedad en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral, con sede en Maracaibo.

Resolución mediante la cual se designa como Fiscal Auxiliar Interino al ciudadano José Antonio Aguillón Guevara, en la Fiscalía Octava del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, con competencia Plena y en Delitos de Homicidio, Delitos Graves y Contra la Propiedad en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral, con sede en Puerto Cabello.

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Karelis Aurora Padrino Tiamo, como Jefe de División de la Unidad Administradora Desconcentrada del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui (Encargada).

Resolución mediante la cual se traslada a la ciudadana Roselyn Maritza Ortega Andarcia, como Fiscal Auxiliar Interino a la Fiscalía Novena del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Miranda, con competencia Plena y en Delitos de Homicidio, Delitos Graves y Contra la Propiedad en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral, con sede en Ocumare del Tuy.

Resolución mediante la cual se traslada al ciudadano Leidis Miguel Serrano Bompart, como Fiscal Provisorio a la Fiscalía Décima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, con competencia Plena y en Delitos Menos Graves en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral, con sede en Valencia.