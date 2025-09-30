Gaceta Oficial N° 43.195: Sumario

En Gaceta Oficial N° 43.195 de fecha 20 de agosto de 2025, se publicaron las siguientes acuerdos y resoluciones:

SUMARIO

ASAMBLEA NACIONAL

Acuerdo mediante el cual se designa como integrantes de la Comisión Preliminar del Comité de Postulaciones Judiciales, aprobado en la Sesión Extraordinaria del día veinte (20) de agosto de 2025 las diputadas y los diputados que en él se mencionan.

Acuerdo en respaldo y defensa de la soberanía, la protección del territorio, las instituciones venezolanas y la paz.

Acuerdo mediante el cual se allana la inmunidad al diputado Julio César Torres Molina, en los términos y condiciones previstos en el Artículo 200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el Artículo 25 del Reglamento de Interior y de Debates de la Asamblea Nacional y autorizar la continuación del enjuiciamiento de conformidad con lo establecido en la legislación procesal penal aplicable.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Contralmirante Juan Luis Guirado García, como responsable del manejo de los Fondos de Funcionamiento (Partidas 4.02 y 4.03), que se giren a la Unidad Administradora Desconcentrada sin firma, ESTACIÓN PRINCIPAL DE GUARDACOSTAS LA GUAIRA.

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Contralmirante Víctor Santiago Carrero Silva, como responsable del manejo de los Fondos de Funcionamiento (Partidas 4.02 y 4.03), que se giren a la Unidad Administradora Desconcentrada sin firma, ESTACIÓN PRINCIPAL DE GUARDACOSTAS “TN. PEDRO LUCAS URIBARRI” DE LA ARMADA BOLIVARIANA.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE OBRAS PÚBLICAS

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Juan Carlos Arteaga Sánchez, como Director Estadal del estado Lara.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL ECOSOCIALISMO

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Rosanna del Valle Zacarías Boada, como Directora General de la Oficina de Coordinación Territorial, del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo (MINEC).

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Deisy María Peñaranda Yasphe, como Directora General del Territorio Comunal Indígena de la Sierra de Perijá y Cordillera Andina, del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LOS ADULTOS Y ADULTAS MAYORES, ABUELOS Y ABUELAS DE LA PATRIA

Resolución mediante la cual se designa con carácter permanente a los miembros de la Comisión de Contrataciones Públicas del Ministerio del Poder Popular para los Adultos y Adultas Mayores, Abuelos y Abuelas de la Patria; estará integrada por las ciudadanas y ciudadanos que en ella se mencionan, como Miembros Principales y Suplentes.

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

Sala Plena

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Carolina Rodrígues Delgado, como Inspectora General de Tribunales, en condición de Encargada.

DEFENSA PÚBLICA

Resolución mediante la cual se delega en la Directora o Director Nacional de Consultoría Jurídica, la facultad de dictar la decisión de las inhibiciones y recusaciones de las Defensoras y Defensores Públicos.

MINISTERIO PÚBLICO

Resolución mediante la cual se traslada al ciudadano José Miguel Vega Perozo, como Fiscal Auxiliar Interino a la Fiscalía Trigésima Primera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, con competencia Plena y en Delitos Menos Graves, en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral, con sede en Maracay.

Resolución mediante la cual se traslada como Fiscal Auxiliar Interino al ciudadano Fisher Johander Mota Utrera, a la Fiscalía Trigésima Segunda del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia Plena y en Delitos Menos Graves, en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral.

Resolución mediante la cual se traslada al ciudadano Kerlbin Daniel Díaz, como Fiscal Auxiliar Interino a la Fiscalía 87 Nacional con Competencia Plena en Defensa Ambiental, Fauna Doméstica e Indigenista.

Resolución mediante la cual se traslada al ciudadano Dany Benjamín Soto Barrera, como Fiscal Auxiliar Interino a la Fiscalía Cuarta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia Plena y en Delitos Menos Graves, en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral.

Resolución mediante la cual se designa como Fiscal Auxiliar Coordinador a la ciudadana María Alejandra Flores Rivas, en la Sala de Flagrancia, adscrita a la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Barinas, con sede en Barinas.