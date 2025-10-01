Gaceta Oficial N° 43.196: Sumario

En Gaceta Oficial N° 43.196 de fecha 21 de agosto de 2025, se publicaron las siguientes avisos oficiales y resoluciones:

SUMARIO

BANCO CENTRAL DE VENEZUELA

Aviso Oficial mediante el cual se informa al público en general las tasas de interés aplicables a las obligaciones derivadas de la relación de trabajo para el mes de abril de 2025 y las tasas de interés para operaciones con tarjetas de crédito correspondiente al mes de mayo de 2025.

Aviso Oficial mediante el cual se procede a la publicación del “Estudio Comparativo de Tarjetas de Crédito y Débito” correspondiente al mes de junio de 2025.

Aviso Oficial mediante el cual se informa al público en general las tasas de interés aplicables a las obligaciones derivadas de la relación de trabajo para el mes de junio de 2025 y las tasas de interés para operaciones con tarjetas de crédito correspondiente al mes de julio de 2025.

Aviso Oficial mediante el cual se informa al público en general las tasas de interés aplicables a las obligaciones derivadas de la relación de trabajo para el mes de julio de 2025 y las tasas de interés para operaciones con tarjetas de crédito correspondiente al mes de agosto de 2025.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITAT Y VIVIENDA

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Andrés Ernesto Rodrigo Orozco, como Director Estadal Encargado del estado Mérida, del Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL ECOSOCIALISMO

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Sael Arturo Fuentes Olivo, como Director (E) de la Unidad Territorial de Ecosocialismo Miranda, del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL DEPORTE

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Teylor Ramir Mijares Naranjo, como Director General de Actividad Física y Deporte Participativo, adscrito al Despacho del Viceministerio de Masificación Deportiva, del Ministerio del Poder Popular para el Deporte.

MINISTERIO PÚBLICO

Resolución mediante la cual se traslada al ciudadano Jesús Armando Zerpa Pinzón, como Fiscal Provisorio a la Fiscalía Décima Novena del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Mérida, con sede en Mérida y competencia en Materia Civil y Contra la Corrupción, Bancos, Seguros y Mercado de Capitales.

Resolución mediante la cual se designa como Fiscal Auxiliar Interino a la ciudadana Laura Coromoto Meza de Dueñez, en la Fiscalía Décima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, con sede en San Cristóbal y competencia en materia Contra las Drogas.

Resolución mediante la cual se traslada al ciudadano Carlos Omar Lingstuyl Gómez, como Fiscal Auxiliar Interino a la Fiscalía 58 Nacional Plena.

Resolución mediante la cual se designa como Fiscal Auxiliar Interino a la ciudadana Josmaly Coromoto González Márquez, en la Fiscalía Séptima del Ministerio Público del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, con competencia en materia para la Defensa de la Mujer, con sede en Guanare.

Resolución mediante la cual se designa como Fiscal Provisorio a la ciudadana Romari Alberli Valecillos Andrade, en la Fiscalía Octava del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Trujillo, con sede en Valera y competencia en Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Civil e Instituciones Familiares.