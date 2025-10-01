Gaceta Oficial N° 43.197: Sumario

En Gaceta Oficial N° 43.197 de fecha 22 de agosto de 2025, se publicaron los siguientes decretos, resoluciones y providencias:

SUMARIO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Decreto Nº 5.159, mediante el cual se nombra a la ciudadana Yecenia Carolina López Hernández, como Presidenta del Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras.

Decreto Nº 5.160, mediante el cual se nombra al ciudadano Juan Alirio Villarroel, como Viceministro para el Desarrollo Pecuario Integral, adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ

Resolución mediante la cual se otorga la condecoración “Orden Francisco de Miranda”, a las ciudadanas y ciudadanos que en ella se indican.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA PRODUCTIVA Y TIERRAS

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Josmary Leicely Borjas Morales, como Presidenta de la EMPRESA NACIONAL DEL CAFÉ S.A, adscrita a la Corporación de Desarrollo Agrícola S.A., y esta a su vez al Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras, en condición de Encargada.

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Josmary Leicely Borjas Morales, como Presidenta de la EMPRESA CAFÉ VENEZUELA, S.A., adscrita a la Corporación de Desarrollo Agrícola S.A., y esta a su vez al Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras, en condición de Encargada.

Resolución mediante la cual se designa como Coordinadora de la Comisión de Enlace de la SOCIEDAD MERCANTIL FAMA DE AMÉRICA S.A., a la ciudadana Josmary Leicely Borjas Morales, quien representará la referida Comisión a los efectos de la realización de los actos y firma de los documentos que sean necesarios para el cumplimiento del mandato previsto en el Decreto Nº 7.035, mediante el cual se ordena la adquisición forzosa de la SOCIEDAD MERCANTIL C.A., CAFÉ FAMA DE AMÉRICA, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.303 de fecha 10 de noviembre de 2009.

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Josmary Leicely Borjas Morales, como Presidenta de la EMPRESA GRANNACIONAL DE CAFÉ VENEDOM, S.A., filial de la Corporación Venezolana del Café, S.A., adscrita a la Corporación de Desarrollo Agrícola S.A., y esta a su vez al Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras, en condición de Encargada.

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Josmary Leicely Borjas Morales, como Presidenta de la EMPRESA COFEE MÉRIDA C.A., filial de la Corporación Venezolana del Café, S.A., adscrita a la Corporación de Desarrollo Agrícola S.A., y esta a su vez al Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras, en condición de Encargada.

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Josmary Leicely Borjas Morales, como Presidenta de la EMPRESA TRANSPORTE DE CAFÉ S.A. (TRANSCASA), filial de la Corporación Venezolana del Café, S.A., adscrita a la Corporación de Desarrollo Agrícola S.A., y esta a su vez al Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras, en condición de Encargada.

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Josmary Leicely Borjas Morales, como Presidenta de la SOCIEDAD MERCANTIL CAFÉ DE VENEZUELA TIENDAS Y SERVICIOS, S.A., filial de la Corporación Venezolana del Café, S.A., adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, en condición de Encargada.

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Josmary Leicely Borjas Morales, como Presidenta de la JUNTA DE ADMINISTRACIÓN AD-HOC DE LA SOCIEDAD MERCANTIL CAFEA C.A., filial de la Corporación Venezolana del Café, S.A., adscrita a la Corporación de Desarrollo Agrícola S.A., y esta a su vez al Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, en condición de Encargada.

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Josmary Leicely Borjas Morales, como Presidenta de la EMPRESA CENTRAL CAFETALERO VALLE VERDE C.A., filial de la Corporación Venezolana del Café, S.A., adscrita a la Corporación de Desarrollo Agrícola S.A., y esta a su vez al Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras, en condición de Encargada.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

Resolución mediante la cual se designa a las autoridades y responsables del Consejo de Gestión Universitaria Provisional de la Universidad Nacional Experimental del Transporte “UNETRANS” de la manera que en ella se especifica.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA

FUNDACITE AMAZONAS

Providencia mediante la cual se designa a la ciudadana Belkys Isolina Matute, como Directora Ejecutiva, de la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el estado Amazonas (FUNDACITE AMAZONAS).

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

Providencia mediante la cual se autoriza con el objetivo de efectuar las labores de inspección de la instalación, operación y prestación de servicio de telecomunicaciones en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, a las ciudadanas y ciudadanos que ella se indica.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Resolución mediante la cual se otorga previa aprobación del Consejo de la Orden Gran Cacique Guaicaipuro “Guapotori Guaicaipuro”, en su Primera Clase Post Mortem a la Lideresa indígena del Pueblo Wayuu ciudadana Yosmary Mayedis Fernández Fernández.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA MUJER Y LA IGUALDAD DE GÉNERO

INAMUJER

Providencia mediante la cual se delega en la ciudadana Pragedes del Valle Santaella Hernández, en su carácter de Directora General del Instituto Nacional de la Mujer (INAMUJER), la firma de las actuaciones que en ella se indican.

Providencia mediante la cual se delega en el ciudadano Joel Enrique Orozco Piñango, en su carácter de Director de la Oficina de Administración y Servicios, Ad-Honorem, del Instituto Nacional de la Mujer (INAMUJER), la firma de las actuaciones que en ella se mencionan.

MINISTERIO PÚBLICO

Resolución mediante la cual se designa como Fiscal Provisorio al ciudadano Leonardo Martínez Bolívar, en la Fiscalía 57 Nacional Plena.

Resolución mediante la cual se designa como Fiscal Auxiliar Interino al ciudadano José Joel Jaén Martínez Mindiola, en la Fiscalía 5 Nacional Plena.

Resolución mediante la cual se designa como Fiscal Auxiliar Interino al ciudadano Elider Reniel González Agüero, en la Fiscalía 88 Nacional de Defensa Ambiental y Fauna Doméstica.

Resolución mediante la cual se designa como Fiscal Auxiliar Interino al ciudadano Daniel Antonio Sánchez de Angelis, en la Sala de Flagrancia, adscrita a la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Miranda, con sede en Los Teques.

Resolución mediante la cual se designa como Fiscal Auxiliar Interino, a la ciudadana Génesis Rogyelis Merchán de León, en la Fiscalía Séptima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Delta Amacuro, con sede en Tucupita y competencia en materia de Protección de Derechos Humanos y Ejecución de la Sentencia.

Resolución mediante la cual se cambia la sede de la Fiscalía 44 Nacional Plena y en Materia de Tránsito, Vehículos y Vialidad, adscrita a la Dirección General Contra Delitos Comunes desde la Circunscripción Judicial del estado Carabobo a la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.