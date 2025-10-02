Gaceta Oficial N° 43.198: Sumario

En Gaceta Oficial N° 43.198 de fecha 25 de agosto de 2025, se publicaron las siguientes resoluciones y providencias:

SUMARIO

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Capitán de Navío Leonardo José Chirinos Castillo, como responsable del manejo de los Fondos de Funcionamiento (Partidas 4.02 y 4.03), que se giren a la Unidad Administradora Desconcentrada sin firma, Brigada de Ingenieros “CA JOSÉ PRUDENCIO PADILLA” de la Armada Bolivariana.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Yoseneida Andreina Rodríguez Malaver, como Directora (E) del Hospital Universitario General “GRAN CACIQUE HIGOROTO”, adscrito a la Dirección Estadal de Salud del estado Miranda, dependiente del Ministerio del Poder Popular para la Salud.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO

Resolución mediante la cual se confiere la condecoración Orden al Mérito en el Trabajo, a las ciudadanas y ciudadanos que en ella se mencionan, de la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA JUVENTUD

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Anakarina Rote del Mar Mora Ramírez, como Directora General, en calidad de Encargada, adscrita a la Oficina de Integración y Asuntos Internacionales, del Ministerio del Poder Popular para la Juventud.

Instituto Nacional del Poder Popular de la Juventud

Providencia mediante la cual se designa a la ciudadana Genifer de Jesús Garvett, como Gerente General, de este Instituto.

Providencia mediante la cual se designa a la ciudadana Niyelsy Verónica Núñez Ruza, como Gerente, adscrita a la Gerencia de Atención Integral a la Juventud, de este Instituto.

Providencia mediante la cual se designa a la ciudadana Bellmary Aureleana Landaeta Montiel, como Gerente, adscrita a la Gerencia Investigación, Evaluación y Control de Proyecto, de este Instituto.

Providencia mediante la cual se designa a la ciudadana Franyerlin Dubraska Prieto Capote, como Gerente, en calidad de Encargada, adscrita a la Gerencia de Relaciones Institucionales e Internacionales, de este Instituto.

Providencia mediante la cual se designa al ciudadano Kennedy Jossye Morales Rojas, como Gerente, en calidad de Encargado, adscrito a la Gerencia Capacitación y Desarrollo Juvenil, de este Instituto.

MINISTERIO PÚBLICO

Resolución mediante la cual se designa como Fiscal Provisorio al ciudadano Alberto José Sequeira Guaimacuto, en la Fiscalía Municipal Segunda del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Miranda, con competencia territorial en los municipios Andrés Bello, Páez y Pedro Gual, con sede en San José de Barlovento.

Resolución mediante la cual se designa como Fiscal Auxiliar Interino a la ciudadana Carmen Sobella Hernández Guzmán, en la Fiscalía Municipal Quinta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Miranda, con competencia territorial en el municipio Zamora, con sede en la Avenida Intercomunal Guarenas-Guatire (Centro Comercial Villa Heroica), adscrita a la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la citada Circunscripción Judicial.

Resolución mediante la cual se designa como Fiscal Provisorio a la ciudadana Kelly Yucceht García Contreras, en la Fiscalía Décima Sexta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, con competencia en Penal Ordinario, Víctimas Niños, Niñas y Adolescentes y en Delitos de Tránsito, Vehículos y Vialidad en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral, con sede en la ciudad de San Cristóbal.

Resolución mediante la cual se designa como Fiscal Auxiliar Interino a la ciudadana Karina del Carmen Yrausquín Marín, en la Fiscalía Novena del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Falcón, con sede en Punto Fijo y competencia en Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Civil e Instituciones Familiares.

Resolución mediante la cual se designa como Fiscal Auxiliar Interino a la ciudadana Liliana María Esperanza Díaz, en la Fiscalía Centésima Novena del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia en Penal Ordinario, Víctimas Niños, Niñas y Adolescentes en las Fases de Investigación e Intermedia.

Resolución mediante la cual se designa como Fiscal Auxiliar Interino al ciudadano Edisson Ismael Álvarez Oropeza, en la Fiscalía Sexta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado La Guaira, con sede en Catia La Mar y competencia en materia Contra las Drogas.

Resolución mediante la cual se designa como Fiscal Auxiliar Interino a la ciudadana Yibelis del Carmen García Bracho, en la Fiscalía Vigésima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, con competencia Plena y en Delitos de Homicidio, Delitos Graves y Contra la Propiedad en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral, con sede en Machique.

Resolución mediante la cual se designa como Fiscal Auxiliar Interino a la ciudadana Thabata Belén Gil, en la Fiscalía Vigésima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Guárico, con competencia en materia para la Defensa de la Mujer, y sede en Valle de la Pascua.

Resolución mediante la cual se designa como Fiscal Auxiliar Interino al ciudadano Víctor Alfonzo Robles, en la Fiscalía del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia Plena y Delitos Menos Graves en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral.

Resolución mediante la cual se designa como Fiscal Auxiliar Interino al ciudadano Jesús Antonio Gamboa Salazar, en la Fiscalía Quincuagésima Quinta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia Plena y en Delitos de Homicidio, Delitos Graves y Contra la Propiedad en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral.