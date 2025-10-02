Gaceta Oficial N° 43.199: Sumario

En Gaceta Oficial N° 43.199 de fecha 26 de agosto de 2025, se publicaron las siguientes providencias y resoluciones:

SUMARIO

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE GOBIERNO

Fundación Nacional “El Niño Simón” (FNNS)

Providencia mediante la cual se designa a la ciudadana Carmen Herenia Hernández de Chávez, como Directora de la Fundación Regional “El Niño Simón” del estado Barinas.

CNEH

Providencia mediante la cual se designa a la ciudadana Yulimar del Carmen Jiménez Blanco, como Gerente de Museos y Patrimonios Bolivarianos, Históricos y Antropológicos, en calidad de Encargada, adscrita a la Gerencia General de Museos y Patrimonios Bolivarianos, Históricos y Antropológicos, de la Fundación Centro Nacional de Estudios Históricos (CNEH).

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Julio Rafael Chávez Meléndez, como Ministro Consejero en Comisión, Encargado de la Sección Consular, en la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en la República de Panamá.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PESCA Y ACUICULTURA

INSOPESCA

Providencia mediante la cual se designa al ciudadano Luisandel Jesús López Flores, como Subgerente de la Subgerencia Nueva Esparta, del Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura (INSOPESCA).

Providencia mediante la cual se designa a la ciudadana Ana Tania Quiñones Miranda, como Coordinadora (E), ubicada en la Inspectoría Guasdualito, adscrita a la Subgerencia Apure, del Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura (INSOPESCA).

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Nelson Alberto Valera Morillo, como Director Estadal, adscrito a la Dirección Estadal Trujillo.

MINISTERIO PÚBLICO

Resolución mediante la cual se designa como Fiscal Provisorio al ciudadano Yondeivy José Campos Guillén, en la Fiscalía Octava del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui, con competencia Plena y en Delitos de Homicidio, Delitos Graves y Contra la Propiedad en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral, con sede en Puerto La Cruz.

Resolución mediante la cual se designa como Fiscal Auxiliar Interino al ciudadano Fanduar Allender Boada Romero, en la Fiscalía Décima Séptima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Miranda, con competencia en Sistema Penal de Responsabilidad de los y las Adolescentes y en Delitos de Tránsito, Vehículos y Vialidad en las Fases de Investigación, Intermedia, de Juicio Oral y Ejecución de Sentencia, con sede en Ocumare del Tuy.

Resolución mediante la cual se designa como Fiscal Auxiliar Interino a la ciudadana Patricia Margarita Romero Pacheco, en la Fiscalía Septuagésima Cuarta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia en materia Contra la Extorsión y el Secuestro.

Resolución mediante la cual se traslada a la ciudadana Dayana Gabriela Guilarte Caibe, como Fiscal Auxiliar Interino a la Unidad de Depuración Inmediata de Casos, adscrita a la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui, con sede en Puerto La Cruz.

Resolución mediante la cual se traslada al ciudadano Cleivys Josué Mata Fermín, como Fiscal Auxiliar Interino a la Fiscalía Vigésima Sexta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui, con competencia Plena y en Delitos de Homicidio, Delitos Graves y Contra la Propiedad en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral, con sede en Puerto La Cruz.

Resolución mediante la cual se designa como Fiscal Auxiliar Interino al ciudadano Raúl Alexander Herrera Medina, en la Fiscalía Novena del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui, con competencia en materia Contra las Drogas y Delitos Económicos y sede en Puerto La Cruz.

Resolución mediante la cual se designa como Fiscal Auxiliar Superior de Investigación a la ciudadana María Teresa Piña Franco, en la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Lara, con sede en Barquisimeto.

Resolución mediante la cual se traslada al ciudadano Samuel Sadiasept Ruíz Tovar, como Fiscal Auxiliar Interino a la Fiscalía Décima Sexta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia Plena y en Delitos de Homicidio, Delitos Graves y Contra la Propiedad en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral.

Resolución mediante la cual se traslada a la ciudadana Gina Yannosky Núñez Andrade, como Fiscal Auxiliar Interino a la Fiscalía Cuarta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia Plena y en Delitos Menos Graves en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral.

Resolución mediante la cual se designa como Fiscal Provisorio al ciudadano Maximiliano Rafael Rodríguez Mújica, en la Fiscalía 20 Nacional Plena y Especial en Extinción de Dominio.