Gaceta Oficial N° 43.200: Sumario

octubre 2, 2025 7:42 AM
Gaceta Oficial
En Gaceta Oficial N° 43.200 de fecha 27 de agosto de 2025, se publicaron las siguientes providencias y resoluciones:

 

SUMARIO

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Servicio de Bienes Recuperados

Providencia mediante la cual se designa a los miembros de la Comisión de Contrataciones Públicas Permanente del SERVICIO DE BIENES RECUPERADOS (SBR); quedará integrada por las ciudadanas y ciudadanos que en ella se mencionan como Miembros Principales y Suplentes.

 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES

Resolución mediante la cual se autoriza la reubicación de la Sede de la Embajada de la República de Barbados en la República Bolivariana de Venezuela, a la dirección que en ella se especifica, del municipio Chacao, del estado Bolivariano de Miranda.

Resolución mediante la cual se autoriza la reubicación de la Sede de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), a la dirección que en ella se indica, del municipio Chacao, del estado Bolivariano de Miranda.

 

DEFENSA PÚBLICA

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Krisbel del Valle Gómez Mata, como Directora Nacional de Actuación Procesal, en condición de Encargada.

 

