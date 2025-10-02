Gaceta Oficial N° 43.201: Sumario

En Gaceta Oficial N° 43.201 de fecha 28 de agosto de 2025, se publicaron las siguientes notas diplomáticas, resoluciones y providencias:

SUMARIO

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES

Nota Diplomática mediante la cual el ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, recibió en audiencia solemne, de manos del Excelentísimo Señor Dzmitry Dzeravinski, las Cartas Credenciales que lo acreditan como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República de Belarús, ante la República Bolivariana de Venezuela.

Nota Diplomática mediante la cual el ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, recibió en audiencia solemne, de manos del Excelentísimo Señor Chea Thireak, las Cartas Credenciales que lo acreditan como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Reino de Camboya, concurrente ante la República Bolivariana de Venezuela.

Nota Diplomática mediante la cual el ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, recibió en audiencia solemne, de manos del Excelentísimo Señor Diamoutene Alassane Zié, las Cartas Credenciales que lo acreditan como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República de Côte d’Ivoire, concurrente ante la República Bolivariana de Venezuela.

Nota Diplomática mediante la cual el ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, recibió en audiencia solemne, de manos del Excelentísimo Señor Dániel Szécsi, las Cartas Credenciales que lo acreditan como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Hungría, concurrente ante la República Bolivariana de Venezuela.

Nota Diplomática mediante la cual el ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, recibió en audiencia solemne, de manos del Excelentísimo Señor Ruslan Rzayev, las Cartas Credenciales que lo acreditan como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República de Azerbaiyán, concurrente ante la República Bolivariana de Venezuela.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Glenis Karina González Guerra, como Directora (E) del Hospital General del Oeste “Dr. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ”, adscrito a la Dirección de Salud de Distrito Capital, dependiente del Ministerio del Poder Popular para la Salud.

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Félix Natividad Amundaray García, como Director (E) del Hospital “Dr. RICARDO BAQUERO GONZÁLEZ” Periférico de Catia (TIPO II), adscrito a la Dirección de Salud de Distrito Capital, dependiente del Ministerio del Poder Popular para la Salud.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE

INAC

Providencia mediante la cual se renueva el Permiso Operacional a la sociedad mercantil SOLAR CARGO, C.A., con base a las condiciones, estipulaciones y términos que en ella se indican.

Instituto de Ferrocarriles del Estado Providencia mediante la cual se designa a la ciudadana Maigualida Nieves Guillén, como Gerente de la Oficina de Gestión Administrativa, en calidad de Encargada, adscrita a la Presidencia del Instituto de Ferrocarriles del Estado.

Providencia mediante la cual se designa al ciudadano José Félix Tovar Martínez, como Gerente de la Oficina de Gestión Humana, en calidad de Encargado, adscrito a la Presidencia del Instituto de Ferrocarriles del Estado.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

Resolución mediante la cual se designa a las ciudadanas y ciudadanos que en ella se mencionan, para integrar el Consejo Directivo de la Fundación “Museos Nacionales”, como Miembros Principales y Suplentes.