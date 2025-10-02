Gaceta Oficial N° 43.202: Sumario

En Gaceta Oficial N° 43.202 de fecha 29 de agosto de 2025, se publicaron las siguientes resoluciones y providencias:

SUMARIO

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

Resolución mediante la cual se designa a los ciudadanos Profesionales Militares que en ella se indican, para conformar la Junta Directiva de la Empresa Militar de Transporte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, S.A. (EMILTRA), de la Dirección General de Empresas y Servicios, del Despacho del Viceministro de Servicios para la Defensa.

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana y ciudadanos Profesionales Militares que en ella se mencionan, para conformar la Junta Administradora del Instituto Autónomo Círculo de las Fuerzas Armadas (IACFA).

Resolución mediante la cual se designa a las ciudadanas y ciudadanos Profesionales Militares que en ella se mencionan, para conformar la Junta Directiva de la Empresa Militar para el Aprovechamiento Sustentable de Productos Forestales y Recursos Naturales, S.A. (EMASPROFORN), del Despacho del Viceministro de Servicios para la Defensa.

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano General de Brigada Rafael Darío Alfonzo Navas, como responsable del manejo de los Fondos de Funcionamiento (Partidas 4.02 y 4.03), que se giren a la Unidad Administradora Desconcentrada sin firma, COMANDO DE ZONA DE LA GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA CZGNB-40 (Yaracuy).

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE OBRAS PÚBLICAS

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Tisbet Trinidad Torres Sánchez, como Directora Estadal del estado Bolívar, del Ministerio del Poder Popular de Obras Públicas.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL ECOSOCIALISMO

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Edgar Alexis Vera Álvarez, como Director (E) de la Unidad Territorial de Ecosocialismo Cojedes, del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo.

MINISTERIO PÚBLICO

Resolución mediante la cual se designa como Fiscal Auxiliar Interino a la ciudadana Vanessa Carolina Sánchez Villadiego, en la Fiscalía Décima Octava del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, con competencia Plena y en Delitos de Homicidio, Delitos Graves y Contra la Propiedad en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral, con sede en El Moján.

Resolución mediante la cual se traslada al ciudadano Pedro José Matute Rodríguez, como Fiscal Auxiliar Interino a la Fiscalía Vigésima Primera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Lara, con sede en Barquisimeto y competencia en materia de Protección de Derechos Humanos.

Resolución mediante la cual se traslada como Fiscal Auxiliar Interino a la ciudadana María Alejandra Quintero Figuera, a la Fiscalía Primera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Delta Amacuro, con competencia Plena y en Delitos Menos Graves, Tránsito, Vehículos y Vialidad en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral, con sede en Tucupita.

Resolución mediante la cual se traslada a la ciudadana María de los Ángeles Aparicio Márquez, como Fiscal Auxiliar Interino a la Fiscalía Tercera del Ministerio Público del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, con sede en Puerto Ordaz y competencia en materia Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, Extorsión y Secuestro, y en los Delitos Contra el Tráfico y Comercio Ilícito de Recursos o Materiales Estratégicos.

Resolución mediante la cual se traslada al ciudadano Miguel Ernesto Suárez Ramírez, como Fiscal Provisorio a la Fiscalía Vigésima Séptima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Guárico, con competencia en materia Antiextorsión y Secuestro y sede en Valle de la Pascua.