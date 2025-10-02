Gaceta Oficial N° 43.203: Sumario

octubre 2, 2025 10:46 AM
Gaceta Oficial 03 ISLR

En Gaceta Oficial N° 43.203 de fecha 1° de septiembre de 2025, se publicaron las siguientes providencias y resoluciones:

 

SUMARIO

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE GOBIERNO

CNEH

Providencia mediante la cual se designa a la ciudadana Luisa Josefina Castillo Briseño, como Gerente de Planificación, Presupuesto y Organización, adscrita a la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Organización de la Fundación Centro Nacional de Estudios Históricos (CNEH).

 

MINISTERIO PÚBLICO

Resolución mediante la cual se traslada a la ciudadana Lisnel Alexandra Piñango Becerra, como Fiscal Auxiliar Interino a la Fiscalía Décima Sexta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia Plena y en Delitos de Homicidio, Delitos Graves y Contra la Propiedad en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral.

Resolución mediante la cual se traslada a la ciudadana Luzvely Ríos Olmedillo, como Fiscal Auxiliar Interino a la Fiscalía Trigésima Cuarta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia Plena y en Delitos Menos Graves en las Fases de Investigación Intermedia y de Juicio Oral.

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Dubraska del Valle Azuaje Pérez, como Directora de Consultoría Jurídica, adscrita a este Despacho, del Ministerio Público.

Resolución mediante la cual se delega en la ciudadana Patricia Antonieta Paredes Cabriles, Directora de Recursos Humanos (Encargada), la firma para autorizar el inicio de Procedimientos Disciplinarios al personal del Ministerio Público; Igualmente, la nombrada ciudadana deberá rendir cuenta ante el Fiscal General de la República, de todos los actos y documentos que hubiese firmado en virtud de la presente delegación.

 

Etiquetas:


Artículos Relacionados

Sistema Automatizado de Información Financiera - SAIF
Score Bancario

Comentarios

Aún no hay comentarios. ¿Por qué no comienzas el debate?

    Deja una respuesta

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Le informamos que los datos de carácter personal que proporcione en este formulario, serán tratados por FinanzasDigital.com como responsable de este sitio WEB. Estos datos son recolectados y tratados para la gestión de los comentarios que realices en este blog.

    Legitimación: Si no lo introduce los datos personales que aparecen como obligatorios, no podrá realizar ningún comentario. Sus datos serán almacenados en los servidores de Network Solutions.

    Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación y suprimir los datos en [email protected] así como el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control.