Gaceta Oficial N° 43.203: Sumario

En Gaceta Oficial N° 43.203 de fecha 1° de septiembre de 2025, se publicaron las siguientes providencias y resoluciones:

SUMARIO

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE GOBIERNO

CNEH

Providencia mediante la cual se designa a la ciudadana Luisa Josefina Castillo Briseño, como Gerente de Planificación, Presupuesto y Organización, adscrita a la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Organización de la Fundación Centro Nacional de Estudios Históricos (CNEH).

MINISTERIO PÚBLICO

Resolución mediante la cual se traslada a la ciudadana Lisnel Alexandra Piñango Becerra, como Fiscal Auxiliar Interino a la Fiscalía Décima Sexta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia Plena y en Delitos de Homicidio, Delitos Graves y Contra la Propiedad en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral.

Resolución mediante la cual se traslada a la ciudadana Luzvely Ríos Olmedillo, como Fiscal Auxiliar Interino a la Fiscalía Trigésima Cuarta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia Plena y en Delitos Menos Graves en las Fases de Investigación Intermedia y de Juicio Oral.

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Dubraska del Valle Azuaje Pérez, como Directora de Consultoría Jurídica, adscrita a este Despacho, del Ministerio Público.

Resolución mediante la cual se delega en la ciudadana Patricia Antonieta Paredes Cabriles, Directora de Recursos Humanos (Encargada), la firma para autorizar el inicio de Procedimientos Disciplinarios al personal del Ministerio Público; Igualmente, la nombrada ciudadana deberá rendir cuenta ante el Fiscal General de la República, de todos los actos y documentos que hubiese firmado en virtud de la presente delegación.