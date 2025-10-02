Gaceta Oficial N° 43.204: Sumario

En Gaceta Oficial N° 43.204 de fecha 2 de septiembre de 2025, se publicaron los siguientes decretos, actas, providencias y resoluciones:

SUMARIO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Decreto N° 5.161, mediante el cual se exonera del pago del Impuesto al Valor Agregado en los términos y condiciones previstos en este Decreto, a las operaciones de ventas nacionales de los bienes muebles corporales efectuadas dentro del “Plan de Dotación y Distribución Escolar 2025-2026”.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE GOBIERNO

Acta Constitutiva Estatutaria de la “CORPORACIÓN JUNTOS TODO ES POSIBLE, S.A.”

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS

SENIAT

Providencia mediante la cual se reorganiza la Intendencia Nacional de Tributos Internos y las Gerencias que la conforman.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Franca Zarinest Caraballo Cicero, como Directora (E) de la Zona Educativa del estado Portuguesa, adscrita al Despacho del Ministro, de este Ministerio.

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Keduin Eduardo Albarrán Rodríguez, como Director (E) de la Zona Educativa del estado Barinas, adscrito al Despacho del Ministro, de este Ministerio.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO

INPSASEL

Providencia mediante la cual se designa al ciudadano Rafael Asdrúbal Cordero López, como Gerente Regional, adscrito a la GERESAT APURE, del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL).

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITAT Y VIVIENDA

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Francisco José Moreno Graterol, como Director Estadal del estado Barinas, del Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS, MOVIMIENTOS SOCIALES Y AGRICULTURA URBANA

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano José Ramón Muñoz Perdomo, como Director Estadal del estado Delta Amacuro, en calidad de Encargado, adscrito a la Oficina de Coordinación Territorial, de este Ministerio.

MINISTERIO PÚBLICO

Resolución mediante la cual se traslada al ciudadano Edward Antonio Mijares Morillo, como Fiscal Provisorio a la Fiscalía Centésima Décima Cuarta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia en el Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescentes en las Fases de Investigación e Intermedia.

Resolución mediante la cual se designa como Fiscal Auxiliar Interino a la ciudadana Francys Jesenia López Siem, en la Fiscalía 22 Nacional Plena.

Resolución mediante la cual se designa como Fiscal Auxiliar Interino a la ciudadana Jhoalis del Valle Abreu Gamboa, en la Fiscalía 51 Nacional Plena.

Resolución mediante la cual se designa como Fiscal Provisorio a la ciudadana Migdalia Yasmine Valero Pérez, en la Fiscalía Quinta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Apure, con competencia Plena y en materia de Homicidio, Delitos Graves, Contra la Propiedad y Especial de Protección a la Actividad Ganadera en las Fases de Investigación Intermedia y de Juicio Oral, con sede en Mantecal.

Resolución mediante la cual se designa como Fiscal Provisorio a la ciudadana Johanais Elena Rosales Araujo, en la Fiscalía Vigésima Octava del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Miranda, con competencia Plena y en Delitos Menos Graves, Tránsito, Vehículos y Vialidad en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral, con sede en Guarenas.