Gaceta Oficial N° 43.205: Sumario

octubre 2, 2025 12:42 PM
Gaceta Oficial
Foto: archivo

En Gaceta Oficial N° 43.205 de fecha 3 de septiembre de 2025, se publicaron las siguientes resoluciones:

 

SUMARIO

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES

Resolución mediante la cual se da por terminadas las funciones, dentro del Territorio Nacional, del ciudadano Marcos Rodríguez Cantero, como Cónsul General del Reino de España en la ciudad de Caracas, Distrito Capital, con circunscripción consular en todo el Territorio Nacional, así como de los privilegios e inmunidades que le fueron otorgados, en el marco de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.

 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

Resolución mediante la cual se autoriza la gestión del Programa Nacional de Formación en Agroecología a la Universidad Nacional de las Comunas (UNACOM).

Resolución mediante la cual se autoriza la gestión del Programa Nacional de Formación en Administración a la Universidad Nacional de las Comunas (UNACOM).

Resolución mediante la cual se autoriza la gestión del Programa Nacional de Formación en Deportes a la Universidad Nacional de las Comunas (UNACOM).

Resolución mediante la cual se autoriza la gestión del Programa Nacional de Formación en Informática a la Universidad Nacional de las Comunas (UNACOM).

Resolución mediante la cual se autoriza la gestión del Programa Nacional de Formación en Agroalimentación a la Universidad Nacional de las Comunas (UNACOM).

Resolución mediante la cual se autoriza la gestión del Programa Nacional de Formación en Procesamiento y Distribución de Alimentos a la Universidad Nacional de las Comunas (UNACOM).

Resolución mediante la cual se autoriza la gestión del Programa Nacional de Formación en Ingeniería Ambiental a la Universidad Nacional de las Comunas (UNACOM).

Resolución mediante la cual se autoriza la gestión del Programa Nacional de Formación en Construcción Civil a la Universidad Nacional de las Comunas (UNACOM).

Resolución mediante la cual se autoriza la gestión del Programa Nacional de Formación en Electricidad a la Universidad Nacional de las Comunas (UNACOM).

Resolución mediante la cual se autoriza la gestión del Programa Nacional de Formación en Ingeniería Mecánica a la Universidad Nacional de las Comunas (UNACOM).

Resolución mediante la cual se autoriza la gestión del Programa Nacional de Formación en Turismo a la Universidad Nacional de las Comunas (UNACOM).

Resolución mediante la cual se autoriza la gestión del Programa Nacional de Formación en Medicina Veterinaria a la Universidad Nacional de las Comunas (UNACOM).

Resolución mediante la cual se autoriza la gestión del Programa Nacional de Formación en Ingeniería en Mantenimiento a la Universidad Nacional de las Comunas (UNACOM).

 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Julio César Matos Silva, como Autoridad Única de Salud del estado Guayana Esequiba.

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Anthony Styven Gil Delgado, como Director (E) del Área de Salud Integral Comunitaria (ASIC) “CIUDAD CARIBIA”, adscrito a la Dirección de Salud del Distrito Capital.

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Andriana Rodríguez Rodríguez, como Autoridad Única (E) de Salud del estado Barinas, adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Salud.

 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA MUJER Y LA IGUALDAD DE GÉNERO

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Aladia Yorley García Mora, como Directora Estadal (E) del estado Mérida, adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género.

Etiquetas:


Artículos Relacionados

Sistema Automatizado de Información Financiera - SAIF
Score Bancario

Comentarios

Aún no hay comentarios. ¿Por qué no comienzas el debate?

    Deja una respuesta

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Le informamos que los datos de carácter personal que proporcione en este formulario, serán tratados por FinanzasDigital.com como responsable de este sitio WEB. Estos datos son recolectados y tratados para la gestión de los comentarios que realices en este blog.

    Legitimación: Si no lo introduce los datos personales que aparecen como obligatorios, no podrá realizar ningún comentario. Sus datos serán almacenados en los servidores de Network Solutions.

    Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación y suprimir los datos en [email protected] así como el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control.