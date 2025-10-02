Gaceta Oficial N° 43.205: Sumario

En Gaceta Oficial N° 43.205 de fecha 3 de septiembre de 2025, se publicaron las siguientes resoluciones:

SUMARIO

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES

Resolución mediante la cual se da por terminadas las funciones, dentro del Territorio Nacional, del ciudadano Marcos Rodríguez Cantero, como Cónsul General del Reino de España en la ciudad de Caracas, Distrito Capital, con circunscripción consular en todo el Territorio Nacional, así como de los privilegios e inmunidades que le fueron otorgados, en el marco de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

Resolución mediante la cual se autoriza la gestión del Programa Nacional de Formación en Agroecología a la Universidad Nacional de las Comunas (UNACOM).

Resolución mediante la cual se autoriza la gestión del Programa Nacional de Formación en Administración a la Universidad Nacional de las Comunas (UNACOM).

Resolución mediante la cual se autoriza la gestión del Programa Nacional de Formación en Deportes a la Universidad Nacional de las Comunas (UNACOM).

Resolución mediante la cual se autoriza la gestión del Programa Nacional de Formación en Informática a la Universidad Nacional de las Comunas (UNACOM).

Resolución mediante la cual se autoriza la gestión del Programa Nacional de Formación en Agroalimentación a la Universidad Nacional de las Comunas (UNACOM).

Resolución mediante la cual se autoriza la gestión del Programa Nacional de Formación en Procesamiento y Distribución de Alimentos a la Universidad Nacional de las Comunas (UNACOM).

Resolución mediante la cual se autoriza la gestión del Programa Nacional de Formación en Ingeniería Ambiental a la Universidad Nacional de las Comunas (UNACOM).

Resolución mediante la cual se autoriza la gestión del Programa Nacional de Formación en Construcción Civil a la Universidad Nacional de las Comunas (UNACOM).

Resolución mediante la cual se autoriza la gestión del Programa Nacional de Formación en Electricidad a la Universidad Nacional de las Comunas (UNACOM).

Resolución mediante la cual se autoriza la gestión del Programa Nacional de Formación en Ingeniería Mecánica a la Universidad Nacional de las Comunas (UNACOM).

Resolución mediante la cual se autoriza la gestión del Programa Nacional de Formación en Turismo a la Universidad Nacional de las Comunas (UNACOM).

Resolución mediante la cual se autoriza la gestión del Programa Nacional de Formación en Medicina Veterinaria a la Universidad Nacional de las Comunas (UNACOM).

Resolución mediante la cual se autoriza la gestión del Programa Nacional de Formación en Ingeniería en Mantenimiento a la Universidad Nacional de las Comunas (UNACOM).

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Julio César Matos Silva, como Autoridad Única de Salud del estado Guayana Esequiba.

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Anthony Styven Gil Delgado, como Director (E) del Área de Salud Integral Comunitaria (ASIC) “CIUDAD CARIBIA”, adscrito a la Dirección de Salud del Distrito Capital.

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Andriana Rodríguez Rodríguez, como Autoridad Única (E) de Salud del estado Barinas, adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Salud.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA MUJER Y LA IGUALDAD DE GÉNERO

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Aladia Yorley García Mora, como Directora Estadal (E) del estado Mérida, adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género.