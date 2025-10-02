Gaceta Oficial N° 43.206: Sumario

En Gaceta Oficial N° 43.206 de fecha 4 de septiembre de 2025, se publicaron los siguientes decretos y resoluciones:

SUMARIO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Decreto N° 5.162, mediante el cual se exoneran del pago del Impuesto Sobre la Renta, los enriquecimientos netos gravables de fuente territorial, obtenidos por las Asociaciones Cooperativas, constituidas conforme a las disposiciones establecidas en el Decreto con Fuerza de Ley Especial de Asociaciones Cooperativas.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

Resolución mediante la cual se designa al personal militar y no militar que en ella se indica, como integrantes de la “COMISIÓN TÉCNICA” encargada de supervisar y controlar la correcta ejecución del proyecto “Un Nuevo Hotel para el Instituto Autónomo Círculo de las Fuerzas Armadas” ubicado en los Próceres, de acuerdo a los cargos que en ella se especifican.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE INDUSTRIAS Y PRODUCCIÓN NACIONAL

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Osnario Enrique Dávila Pérez, como Director General del Despacho del Viceministerio de Desarrollo de Industrias Básicas, en calidad de Encargado, de este Ministerio.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ENERGÍA ELÉCTRICA

Resolución mediante la cual se designa a las ciudadanas y ciudadanos que en ella se mencionan, como Miembros Principales y Suplentes de la Junta Directiva de la Sociedad Mercantil ARACOI, S.A., empresa filial de la Corporación Eléctrica Nacional, S.A. (CORPOELEC), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica.

MINISTERIO PÚBLICO

Resolución mediante la cual se designa como Fiscal Auxiliar Interino a la ciudadana Alex Mariam Gabrielle Carrasco Simoza, en la Fiscalía Décima Sexta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, con sede en Maracay y competencia en Penal Ordinario, Víctimas Niños, Niñas y Adolescentes.

Resolución mediante la cual se designa como Fiscal Auxiliar Interino al ciudadano Jesús Antonio Gómez González, en la Fiscalía Septuagésima Segunda del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia Plena y en Delitos Menos Graves en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral.

Resolución mediante la cual se designa como Fiscal Provisorio al ciudadano Daniel Eduardo Uzcátegui Terán, en la Fiscalía Primera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Trujillo, con competencia Plena y en Delitos Menos Graves, Tránsito, Vehículos y Vialidad en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral, con sede en Trujillo.

Resolución mediante la cual se designa como Fiscal Provisorio al ciudadano Jesús Francisco Campos Corrales, en la Fiscalía Vigésima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Guárico, con competencia en materia para la Defensa de la Mujer, y sede en Valle de la Pascua.

Resolución mediante la cual se designa como Fiscal Auxiliar Interino a la ciudadana Loyda Gabriela Mora Sánchez, en la Fiscalía Sexta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Mérida, con competencia Plena y en Delitos de Homicidio, Delitos Graves y Contra la Propiedad en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral, con sede en Mérida.