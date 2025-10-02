Gaceta Oficial N° 43.207: Sumario

En Gaceta Oficial N° 43.207 de fecha 5 de septiembre de 2025, se publicaron las siguientes resoluciones y providencias:

SUMARIO

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA PRODUCTIVA Y TIERRAS

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana María Alejandra Rosales Velasco, como Directora de la Unidad Territorial del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras del estado Aragua, y como Cuentadante y responsable de los fondos de avance o anticipos que les sean girados a esa Unidad Administradora (Sede Maracay).

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA

FUNDACITE LA GUAIRA

Providencia mediante la cual se designa al ciudadano Jorge Félix Rattia Aponte, como Director de Línea adscrito a la Dirección de Desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación de la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el estado La Guaira (FUNDACITE LA GUAIRA).

FUNDACITE PORTUGUESA

Providencia mediante la cual se designa a la ciudadana María Gabriela Segura Gutiérrez, como Directora de Administración, de la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el estado Portuguesa (FUNDACITE PORTUGUESA).

Providencia mediante la cual se designa a la ciudadana Lisbeth Coromoto Arellano Pérez, como Directora de Proyectos, de la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el estado Portuguesa (FUNDACITE PORTUGUESA).

Providencia mediante la cual se designa al ciudadano Gabriel José Gil Torres, como Coordinador de Despacho, de la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el estado Portuguesa (FUNDACITE PORTUGUESA).

Providencia mediante la cual se designa al ciudadano Luis Edgardo Acosta, como Consultor Jurídico, de la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el estado Portuguesa (FUNDACITE PORTUGUESA).

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITAT Y VIVIENDA

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Javier Ramón Febres Rojas, como Director Estadal del estado Bolívar, del Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Resolución mediante la cual se interviene la Contraloría Municipal del municipio San Genaro de Boconoito del estado Portuguesa; y se designa al ciudadano José Ramón Castillo, como Contralor con carácter provisional de la mencionada Contraloría Municipal.

Resolución mediante la cual se interviene la Contraloría Municipal del municipio Capacho Viejo del estado Táchira; y se designa al ciudadano John Alejandro Araujo Rozo, como Contralor con carácter provisional de la mencionada Contraloría Municipal.

Resolución mediante la cual se ratifica la Intervención de la Contraloría Municipal del municipio Pueblo Llano del estado Bolivariano de Mérida; y se designa a la ciudadana Adriana Linares Santiago, como Contralora con carácter provisional de la mencionada Contraloría Municipal.

MINISTERIO PÚBLICO

Resolución mediante la cual se designa como Miembros Principales y Suplentes del Consejo Directivo de la Fundación Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público (FENFMP), a las ciudadanas y ciudadanos que en ella se mencionan.