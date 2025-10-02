Gaceta Oficial N° 43.209: Sumario

En Gaceta Oficial N° 43.209 de fecha 9 de septiembre de 2025, se publicaron las siguientes resoluciones:

SUMARIO

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL ECOSOCIALISMO

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Jessiel Orlando Gascón Rendón, como Director de la Unidad Territorial de Ecosocialismo Bolívar, del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Karen Angélica Hernández Figueroa, como Directora General del Territorio Comunal Indígena de los Valles, Sabanas y Tepuyes, del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas.

MINISTERIO PÚBLICO

Resolución mediante la cual se designa como Fiscal Auxiliar Interino a la ciudadana Sthefany Marina Arroyo Pérez, en la Fiscalía Séptima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Lara, con competencia Plena y en Delitos Menos Graves en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral, con sede en Barquisimeto.

Resolución mediante la cual se designa como Fiscal Provisorio a la ciudadana Marjorie Eliana Peña Dávila, en la Fiscalía Décima Sexta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Nueva Esparta, con competencia Plena y en Delitos de Homicidio, Delitos Graves y Contra la Propiedad en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral.

Resolución mediante la cual se designa como Fiscal Provisorio a la ciudadana Florisol Contreras de Roa, en la Fiscalía Décima Tercera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, con competencia en Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Civil e Instituciones Familiares, con sede en San Cristóbal.

Resolución mediante la cual se designa como Fiscal Auxiliar Interino al ciudadano Iván Carmelo Hernández Di Matteo, en la Fiscalía Centésima Quincuagésima Tercera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia Plena y en Delitos Menos Graves, en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral.

Resolución mediante la cual se designa como Fiscal Auxiliar Interino a la ciudadana Rosmary Alexandra Colmenárez Goyo, en la Fiscalía Vigésima Novena del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Lara, con competencia Plena y en Delitos de Homicidio, Delitos Graves y Contra la Propiedad en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral, con sede en la ciudad de Quíbor.

Resolución mediante la cual se designa como Fiscal Auxiliar Interino a la ciudadana Mireya Yasmina Orta Cegarra, en la Fiscalía Séptima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Mérida, con competencia Plena y en Delitos Menos Graves, Tránsito, Vehículos y Vialidad en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral, con sede en El Vigía.

Resolución mediante la cual se designa como Fiscal Auxiliar Interino a la ciudadana Carla Julibeth Pereira Camacho, en la Fiscalía 21 Nacional Plena.

Resolución mediante la cual se designa como Fiscal Auxiliar Interino a la ciudadana Heranny Jusseth Pérez Silva, en la Fiscalía Centésima Quincuagésima Tercera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia Plena y en Delitos Menos Graves en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral.

Resolución mediante la cual se designa como Fiscal Auxiliar Interino a la ciudadana Carola Dayana Charaima Montilla, en la Fiscalía Tercera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Miranda, con competencia Plena y en Delitos Menos Graves, Tránsito, Vehículos y Vialidad en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral, con sede en Los Teques.

Resolución mediante la cual se designa como Fiscal Auxiliar Interino al ciudadano Edison Jesús Martínez Cardozo, en la Fiscalía Cuadragésima Cuarta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia Plena y en Delitos de Homicidio, Delitos Graves y Contra la Propiedad en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral.

ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA

Alcaldía del Municipio Los Salias

Resolución mediante la cual se otorga el beneficio de Jubilación Ordinaria, a la ciudadana Gabriela Pardo Addivinola.

Resolución mediante la cual se otorga el beneficio de Jubilación Ordinaria, a la ciudadana María Antonieta Quintero Salcedo.