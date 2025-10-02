Gaceta Oficial N° 43.210: Sumario

En Gaceta Oficial N° 43.210 de fecha 10 de septiembre de 2025, se publicaron las siguientes resoluciones y providencias:

SUMARIO

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ATENCIÓN DE LAS AGUAS

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Gustavo Enrique Pardo Sierra, como Director General de Mitigación y Control de Inundaciones, en calidad de Encargado, adscrito al Despacho del Viceministro o Viceministra de Administración de Cuencas Hidrográficas del Ministerio del Poder Popular de Atención de las Aguas.

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Augusto Ramón Zapata Médina, como Director General de Administración de Cuencas Hidrográficas, adscrito al Despacho del Viceministro o Viceministra de Administración de Cuencas Hidrográficas del Ministerio del Poder Popular de Atención de las Aguas.

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Eddy Colmenares Flores, como Director General de la Unidad Territorial de Atención de las Aguas estado Guárico, adscrito al Despacho del Ministerio del Poder Popular de Atención de las Aguas.

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Liliana Isabel Villegas Rivero, como Directora General de la Unidad Territorial de Atención de las Aguas estado Bolívar, adscrita al Despacho del Ministerio del Poder Popular de Atención de las Aguas.

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Jesús Ernesto Rodríguez Pacheco, como Director General de Nuevas Tecnologías, Políticas de Innovación y Plantas Desalinizadoras, adscrito al Despacho del Viceministro o Viceministra de Agua Potable y Saneamiento del Ministerio del Poder Popular de Atención de las Aguas.

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Ayurami Nazareth Claro Vaamonde, como Director General de Manejo de Embalses, adscrito al Despacho del Viceministro o Viceministra de Administración de Cuencas Hidrográficas del Ministerio del Poder Popular de Atención de las Aguas.

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Ángel Luis González Médina, como Director General de la Unidad Territorial de Atención de las Aguas estado Nueva Esparta, adscrito al Despacho del Ministerio del Poder Popular de Atención de las Aguas.

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Yetzenia Nohemy Lugo Ortega, como Directora General de la Unidad Territorial de Atención de las Aguas estado Yaracuy, adscrita al Despacho del Ministerio del Poder Popular de Atención de las Aguas.

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Jesús Enrique Osorio García, como Director General de la Unidad Territorial de Atención de las Aguas estado Portuguesa, adscrito al Despacho del Ministerio del Poder Popular de Atención de las Aguas.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

Fundación Televisora Venezolana Social (TEVES)

Providencia mediante la cual se crea la Comisión de Contrataciones Públicas de la Fundación Televisora Venezolana Social (TEVES); estará integrada por las ciudadanas y ciudadanos que en ella se mencionan, como Miembros Principales y Suplentes.

MINISTERIO PÚBLICO

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Yajaira Josefina Albornoz Medrano, como Auditora Interna de la Fundación Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Publico (FENFMP).

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Milagros Mayorie Salcedo Azuaje, como Directora General Contra la Corrupción (Encargada), adscrita a este Despacho.

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Ingris Elena Colmenarez Jiménez, como Fiscal Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, con sede en Ciudad Bolívar.

Resolución mediante la cual se traslada a la ciudadana Miriam Yusnelly Lima Bernal, como Fiscal Provisorio a la Fiscalía 67 Nacional Plena con Competencia Especial en Extinción de Dominio.

Resolución mediante la cual se designa como Fiscal Auxiliar Superior de Investigación a la ciudadana Génesis Maigreily Pereira Tablante, en la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, con sede en Valencia.

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Luis Ernesto Dueñez Reyes, como Director Contra Delitos de Tránsito, Vehículos y Vialidad, adscrita a la Dirección General Contra Delitos Comunes.

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Luis Ernesto Dueñez Reyes, como Director General Contra Delitos Comunes (Encargado).

Resolución mediante la cual se designa como Fiscal Provisorio (Encargada) a la ciudadana Eileen Nastassja Levizon Trejo, en la Fiscalía 58 Nacional Plena.