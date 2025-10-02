Gaceta Oficial N° 43.211: Sumario

En Gaceta Oficial N° 43.211 de fecha 11 de septiembre de 2025, se publicaron las siguientes resoluciones y providencias:

SUMARIO

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

Resolución mediante la cual se delega en el ciudadano Mayor General Henry David Rodríguez Martínez, en su carácter de Viceministro de Planificación y Desarrollo para la Defensa, la facultad de firmar las Actas de Cierre Administrativo de las Órdenes de Compra, de Servicios, contratos comerciales sus modificaciones o enmiendas y addendum, si las hubiere, celebrados por el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, y suscrito por este, en función de la Delegación de Firma otorgada.

Resolución mediante la cual se delega en el ciudadano Mayor General Omar Enrique Pérez La Rosa, en su carácter de Viceministro de Educación para la Defensa, la facultad de firmar las Actas de Cierre Administrativo de las Órdenes de Compra, de Servicios, contratos comerciales sus modificaciones o enmiendas y addendum, si las hubiere, celebrados por el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, y suscrito por este, en función de la Delegación de Firma otorgada.

Resolución mediante la cual se delega en el ciudadano Mayor General José Alfredo Rivera Bastardo, en su carácter de Viceministro de Servicios para la Defensa, la facultad de firmar las Actas de Cierre Administrativo de las Órdenes de Compra, de Servicios, contratos comerciales sus modificaciones o enmiendas y addendum, si las hubiere, celebrados por el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, y suscrito por este, en función de la Delegación de Firma otorgada.

Resolución mediante la cual se delega en el ciudadano Mayor General Gerson Enrique Labrador Pérez, en su carácter de Director General de la Oficina de Gestión Administrativa del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, la facultad de firmar las Actas de Cierre Administrativo de las Órdenes de Compra, de Servicios, relacionadas con la Adquisición de Pasajes Aéreos Nacionales e Internacionales para el personal militar y no militar, celebrados por el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, y suscrito por este, en función de la Delegación de Firma otorgada.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE INDUSTRIAS Y PRODUCCIÓN NACIONAL

Resolución mediante la cual se corrige por error material la Resolución N° 013-A, de fecha 14 de abril de 2025, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 43.192, de fecha 15 de agosto de 2025.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA

FUNDACIÓN INFOCENTRO

Providencia mediante la cual se designa a la ciudadana Dilcia María Rodríguez Aguilera, como Directora Ejecutiva de la Fundación Infocentro.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Natalia Patricia Redondo, como Directora General, en calidad de Encargada, adscrita a la Dirección General de Supervisión de Entidades y Modalidades Especiales de Trabajo, del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL ECOSOCIALISMO

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Mayra Teresa Padilla Hernández, como Directora de la Unidad Territorial de Ecosocialismo Sucre, del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo.

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Silvio Ramón Romero Narváez, como Director de la Unidad Territorial de Ecosocialismo Delta Amacuro, del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo.

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Iván Rodolfo de Los Ríos Ratia, como Director (E) de la Unidad Territorial de Ecosocialismo Barinas, del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo.

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Franklin José Linares Vizcaya, como Director (E) de la Unidad Territorial de Ecosocialismo Lara, del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Resolución mediante la cual se interviene la Contraloría del municipio Valmore Rodríguez del estado Zulia; y se designa a la ciudadana María Betzabeth Godoy Alvarado, como Contralora con carácter provisional, de la Contraloría del municipio Valmore Rodríguez del estado Zulia.

Resolución mediante la cual se ratifica la Intervención de la Contraloría del municipio San Francisco del estado Zulia; y se designa al ciudadano Gregorio José Sánchez López, como Contralor con carácter provisional, de la Contraloría Municipal del municipio San Francisco del estado Zulia.

Resolución mediante la cual se ratifica la Intervención de la Contraloría del municipio Maracaibo del estado Zulia; y se designa a la ciudadana Jazmín del Carmen Cristalino Soler, como Contralora con carácter provisional, de la Contraloría Municipal del municipio Maracaibo del estado Zulia.

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Manuel Ramón Núñez González, como Contralor Provisional del estado Zulia.