Gaceta Oficial N° 43.212: Sumario

En Gaceta Oficial N° 43.212 de fecha 12 de septiembre de 2025, se publicaron las siguientes providencias y resoluciones:

SUMARIO

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS

SENIAT

Providencia mediante la cual se revoca la autorización de los Auxiliares de la Administración Aduanera que en ella se indican, y se desactiva la clave de acceso al Sistema Aduanero Automatizado SIDUNEA.

Providencia mediante la cual se establece la tasa aplicable para el cálculo de los intereses moratorios correspondiente al mes de julio de 2025.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ATENCIÓN DE LAS AGUAS

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Alejandro José Ponties Graterol, como Responsable Patrimonial del Ministerio del Poder Popular de Atención de las Aguas, el cual en ejercicio de la presente designación será el responsable del mantenimiento, administración y actualización de los bienes públicos del Ministerio.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Resolución mediante la cual se interviene la Contraloría Municipal del municipio Fernández Feo del estado Táchira; y se designa a la ciudadana Tania Yaneth Camargo Parada, como Contralora con carácter provisional de la Contraloría Municipal del municipio Fernández Feo del estado Táchira.

Resolución mediante la cual se ratifica la Intervención de la Contraloría Municipal del municipio Rómulo Gallegos del estado Bolivariano de Cojedes; y se designa al ciudadano Bertilio José Peroza Camacho, como Contralor con carácter provisional de la Contraloría Municipal del municipio Rómulo Gallegos del estado Bolivariano de Cojedes.

Resolución mediante la cual se interviene la Contraloría Municipal del municipio Alberto Adriani del estado Bolivariano de Mérida; y se designa al ciudadano Juan Carlos Carrero Molina, como Contralor con carácter provisional de la Contraloría Municipal del municipio Alberto Adriani del estado Bolivariano de Mérida.