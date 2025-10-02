Gaceta Oficial N° 43.213: Sumario

En Gaceta Oficial N° 43.213 de fecha 15 de septiembre de 2025, se publicaron los siguientes decretos, resoluciones y providencias:

SUMARIO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Decreto N° 5.163, mediante el cual se nombra a la ciudadana Anabel Pereira Fernández, como Vicepresidenta de Comercio y Suministro Internacional y Miembro Principal de la Junta Directiva de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), en condición de Encargada.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Ruth Del Carmen Salas Urdaneta, como Directora General (E) de Gestión de Servicios Hospitalarios, adscrita al Viceministerio de Hospitales del Ministerio del Poder Popular para la Salud.

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana María Yasmil Méndez Contreras, como Directora General (E) Sectorial de Administración, adscrita a la Corporación de Salud del Estado Aragua (CORPOSALUD ARAGUA).

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Juliana Yasmín Pacheco Godoy, como Directora General (E) de Programas de Salud, adscrito al Viceministerio de Redes de la Salud Colectiva, de este Órgano Ministerial.

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Nancy Verónica de La Chiquinquirá Perozo Suárez, como Directora (E) del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes (IAHULA), adscrito a la Corporación de Salud del estado Bolivariano de Mérida (CORPOSALUD).

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITAT Y VIVIENDA

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Minhell Xavier Domínguez, como Director Estadal del estado Zulia, del Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda.

INTU

Providencia mediante la cual se designa a la ciudadana Lenia Tamara Barranco Moreno, como Gerente Estadal de Mérida AD HONOREM, del Instituto Nacional de Tierras Urbanas (INTU).

MINISTERIO PÚBLICO

Resolución mediante la cual se designa como Fiscal Auxiliar Interino a la ciudadana Vizaidis Nazareth Guevara Ascanio, en la Fiscalía Décima Séptima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Guárico, con sede en San Juan de los Morros y competencia en materia Civil y Contra la Corrupción, Bancos, Seguros y Mercado de Capitales.

Resolución mediante la cual se designa como Fiscal Auxiliar Interino a la ciudadana Noriedmar Frangedi González Rojas, en la Fiscalía Primera del Ministerio Público del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, con competencia Plena y en Delitos de Homicidio, Delitos Graves y Contra la Propiedad en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral, con sede en Ciudad Bolívar.

Resolución mediante la cual se designa como Fiscal Auxiliar Interino a la ciudadana Mayela Alejandra Polanco, en la Fiscalía Vigésima Cuarta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Miranda, con sede en Ocumare del Tuy y competencia en materia de Protección de Derechos Humanos y Ejecución de la Sentencia.

Resolución mediante la cual se designa como Fiscal Auxiliar Interino al ciudadano Carlos Arturo Romero Figueroa, en la Fiscalía 21 Nacional Plena.

Resolución mediante la cual se designa como Fiscal Auxiliar Interino a la ciudadana Anny Julieth Marte Echeverría, en la Fiscalía Cuadragésima Quinta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, con sede en Maracaibo y competencia en materia de Protección de Derechos Humanos.

Resolución mediante la cual se designa como Fiscal Auxiliar Interino al ciudadano Leonardo José Echenique Istúriz, en la Fiscalía Cuadragésima Tercera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia Plena y en Delitos Menos Graves en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral.

Resolución mediante la cual se designa como Fiscal Auxiliar Interino a la ciudadana Karisliani Yerardin Sánchez Vásquez, en la Fiscalía Nonagésima Sexta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia en materia de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Civil e Instituciones Familiares.

Resolución mediante la cual se designa como Fiscal Provisorio a la ciudadana Octsely Virginia Chirinos García, en la Fiscalía Décima Cuarta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Falcón, con sede en Coro y competencia en materia de Defensa Ambiental y Fauna Doméstica.

Resolución mediante la cual se traslada como Fiscal Auxiliar Interino a la ciudadana Kimberlys Andreína Blanco Ramos, en la Fiscalía Centésima Décima Octava, del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas en materia Contra las Drogas con competencia en Fases de Investigación, para intervenir en Fase Intermedia y de Juicio Oral.

Resolución mediante la cual se designa como Fiscal Auxiliar Interino a la ciudadana Elizabeth Toscano Grimaldy, en la Fiscalía Centésima Quincuagésima Séptima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en materia Contra las Drogas con competencia en Fase de Investigación, para intervenir en Fase Intermedia y de Juicio Oral.

DEFENSA PÚBLICA

Resolución mediante la cual se separa las competencias administrativa y contencioso administrativa de la competencia penal, que actualmente tienen atribuidas las Defensorías Públicas Especiales para los Funcionarios y Funcionarias Policiales, en materia Administrativa, Contencioso Administrativa y Penal; y se ordena al Director Nacional de Actuación Procesal ampliar la competencia de las defensorías públicas en materia Penal Ordinario y Penal Municipal, a nivel nacional, para que conozcan de la competencia Especial Penal Policial; y a las defensorías públicas en materia Contencioso Administrativa, a nivel nacional, para que conozcan de la competencia Especial Policial Administrativa y contencioso Administrativa, a objeto de garantizar un servicio de defensa pública eficiente, eficaz, excelente y especializado.

Resolución mediante la cual se crea el cargo de Defensor Público Auxiliar con competencia para actuar ante las Salas del Tribunal Supremo de Justicia en materia Penal, quienes actuarán ante las Salas de Casación Penal, Constitucional y Plena del Máximo Tribunal; y se crea el cargo de Defensor Público Auxiliar con competencia para actuar ante las Salas del Tribunal Supremo de Justicia en materia No Penal, quienes actuarán ante las Salas de Casación Social, Casación Civil, Político-Administrativa, Electoral, Constitucional y Plena del Máximo Tribunal.