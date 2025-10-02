Gaceta Oficial N° 43.217: Sumario

En Gaceta Oficial N° 43.217 de fecha 19 de septiembre de 2025, se publicaron las siguientes resoluciones y decisiones:

SUMARIO

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

Resolución mediante la cual se designa al General de Brigada César Enrique Morales Martínez, como responsable del manejo de los Fondos de Funcionamiento (Partidas 4.02 y 4.03), que se giren a la Unidad Administradora Desconcentrada sin firma, BRIGADA DE DEFENSA AÉREA OCCIDENTAL.

Resolución mediante la cual se designa al Contralmirante Juan Luis Guirado García, como responsable del manejo de los Fondos de Funcionamiento (Partidas 4.02 y 4.03), que se giren a la Unidad Administradora Desconcentrada sin firma, CENTRO DE ADIESTRAMIENTO NAVAL «GENERAL DE DIVISIÓN JOSÉ ANTONIO ANZOÁTEGUI» DE LA ARMADA BOLIVARIANA.

Resolución mediante la cual se designa al General de Brigada José Rolando Ruíz Muñoz, como responsable del manejo de los Fondos de Funcionamiento (Partidas 4.02 y 4.03), que se giren a la Unidad Administradora Desconcentrada sin firma, COMANDO DE ZONA DE LA GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA CZGNB-63 (AMAZONAS).

Resolución mediante la cual se designa al Contralmirante Luis Enrique Cousin Arroyo, como responsable del manejo de los Fondos de Funcionamiento (Partidas 4.02 y 4.03), que se giren a la Unidad Administradora Desconcentrada sin firma, JEFATURA DE MANTENIMIENTO NAVAL DE LA ARMADA BOLIVARIANA.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano José Gregorio Rincón Nigro, como Director (E) del Hospital «Dr. JOSÉ MARÍA VARGAS», adscrito a la Dirección de Salud de Distrito Capital, dependiente del Ministerio del Poder Popular para la Salud.

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Leudis Asdrúbal Reyes, como Director (E) del Área de Salud Integral Comunitaria (ASIC) «ANTONIO JOSÉ DE SUCRE», adscrito a la Dirección Regional de Salud del estado Guárico.

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Mehida Besai Amundarain Cabrera, como Directora (E) del Área de Salud Integral Comunitaria (ASIC) «DR. TULIO PINEDA», ubicado en el municipio Juan Germán Roscio, San Juan de los Morros, adscrito a la Dirección Estadal de Salud del estado Guárico.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS, MOVIMIENTO SOCIALES Y AGRICULTURA URBANA

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Gabriel José Cova Rondón, como Director Estadal del estado Guayana Esequiba, en calidad de Encargado, adscrito a la Oficina de Coordinación Territorial, de este Ministerio.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ALIMENTACIÓN

PDVAL, S.A.

Decisión mediante la cual se delega al ciudadano Gustavo José Cabello Canales, en su carácter de Presidente de la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos S.A. (PDVAL), las atribuciones y facultades que en ella se mencionan.