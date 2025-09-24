Georgieva reafirma apoyo del FMI a Argentina

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, ratificó este miércoles el respaldo del organismo a Argentina, poco después de que Estados Unidos anunciara que negocia un paquete financiero de gran magnitud para aliviar la situación del país sudamericano.

“Apoyamos a Argentina en la implementación de políticas para salvaguardar la estabilidad, reducir la inflación, reconstruir las reservas e impulsar las perspectivas de crecimiento”, señaló Georgieva en un mensaje en redes sociales, tras reunirse en Nueva York con el presidente Javier Milei al margen de la Asamblea General de la ONU.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, adelantó que se negocia un ‘swap’ de divisas por 20.000 millones de dólares entre la Reserva Federal y el Banco Central argentino. Añadió que el Tesoro está dispuesto a comprar bonos soberanos argentinos en dólares y a otorgar un crédito “stand-by” a través del Fondo de Estabilización del Tesoro (ESF), aunque no precisó el monto.

“Es muy importante contar con un fuerte apoyo para Argentina en un momento en que se están realizando ajustes muy significativos. Lo que está haciendo Argentina es muy relevante para ajustar el rumbo de la economía”, remarcó Georgieva en declaraciones a la prensa tras el encuentro con Milei.

Respaldo internacional

En abril pasado, Washington ya había jugado un papel clave para que Argentina lograra un acuerdo de facilidades extendidas con el FMI, que desembolsó hasta ahora 14.000 de los 20.000 millones de dólares previstos en el programa.

Georgieva también subrayó el apoyo de otros organismos multilaterales. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció que prevé nuevos créditos por 3.900 millones de dólares en los próximos meses, mientras que el Banco Mundial (BM) prometió acelerar un desembolso por 4.000 millones de dólares.

La jefa del FMI recalcó que será “fundamental” que Argentina mantenga la disciplina fiscal, una política monetaria sólida y las reformas estructurales comprometidas.

Con información de EFE